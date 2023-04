Binect-Aktie // Gute Wachstumsaussichten bei günstiger Bewertung

Bei Binect geht es um die Digitalisierung von Dokumenten (Belegen). In großen Mengen verarbeitet Binect den Postverkehr von Behörden und (mittelständischen) Unternehmen. Zielgruppe sind dabei vor allem Krankenkassen, Energieversorger, die öffentliche Hand oder die Wohnungswirtschaft, die alle traditionell viele „amtliche“ Briefe (Mittelungen) verschicken müssen. Das soll immer mehr über die eigene Plattform Binect One, die alle Fachprozesse wie Dokumentenerstellungs- und -versand integriert, passieren. Letztlich dürfte das für eine höhere Effizienz sorgen, was auch nötig wäre, da das Geschäft von Binect derzeit margenschwach ist.

Im vergangenen Jahr wurde zwar der Umsatz um 23,5 Prozent auf 12,5 Millionen Euro gesteigert, aber der Betriebsgewinn (Ebit) bliebt dennoch mit 318.000 Euro auf niedrigem Niveau, auch wenn das ein deutliches Plus zu den 190.000 Euro aus dem Jahr 2021 ist. Die Ebit-Marge betrug so im Jahr 2022 magere 2,5 Prozent. Unter dem Strich kommt Binect auf ein Konzernergebnis nach Steuern von 155.000 Euro, nach 100.000 im Jahr 2021. Bei einer Marktkapitalisierung von 8,6 Millionen Euro errechnet sich daraus ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell von über 50.

Künftig will Binect schnell als die Branche wachsen und peilt für das laufende Jahr eine Erlöszunahme von zehn bis 15 Prozent sowie ein deutlich positives operatives Ergebnis (Ebitda) und ein positives Ergebnis vor Steuern (Ebt) an. Die Nachfrage nach einfachen Angeboten für das Management und Outsourcing von Postausgangsprozessen sei weiterhin groß und biete ausreichend Potenzial für Binect, besonders aus dem Mittelstand, der inzwischen für 64 Prozent der Binect-Umsätze steht.

Solide ist die finanzielle Situation bei Binect: Das Eigenkapital stand Ende 2022 mit 8,7 Millionen Euro in der Bilanz, wobei sich der betriebliche Cash-flow 1,5 Millionen Euro und der Zahlungsmittelbestand auf 2,5 Millionen Euro beliefen. In Relation zum Börsenwert signalisiert das eine attraktive Bewertung. Was das KGV angeht, dürfte dieses im laufenden Jahr und im kommenden Jahr merklich sinken.

Technisch hält sich die Binect-Aktie nach wie vor über der 200-Tage-Durchschnittslinie und legte zeitweise nach unserem letzten Bericht [ HIER ] deutlicher zu. Die Umkehrformation bleibt intakt.

Binect-Aktie (Tageschart): 200-Tage-Linie als Unterstützung



Bildquelle: Binect; Chartquelle: stock3.com

