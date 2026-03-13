Masterflex-Aktie // Rekordergebnis

Mit der Bewertung von Nebenwerten am deutschen Aktienmarkt bleibt es so eine Sache: da ist zum Beispiel Masterflex, ein Hersteller von Spezialschläuchen für die Industrie, für den Fahrzeug- und Flugzeugbau sowie für den medizinischen Bereich. An der Börse wird das Unternehmen aus Gelsenkirchen aktuell mit 132,3 Millionen Euro.

Das ist nicht sonderlich üppig bei einem Umsatz von 102,6 Millionen Euro im Jahr 2025, zumal dieser um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2024) zulegte und über der Unternehmensprognose von 100,0 bis 105,0 Millionen Euro lag. Angesichts der herausfordernden konjunkturellen Situation in Deutschland ist das alleine schon beachtlich. Gerettet hat Masterflex die positive Entwicklung des amerikanischen Teilkonzerns und die dynamische Nachfrageentwicklung im margenstarken Medizintechnik-Segment, das nun 21 Prozent am Konzernumsatz ausmacht (2024 waren es noch 18 Prozent).

Auch in Bezug auf die Ergebnisentwicklung ist der Börsenwert nicht gerade ambitioniert, immerhin konnte Masterflex einen Rekordgewinn erzielen. Der operative Gewinn (Ebitda) verbesserte sich, nach vorläufigen Zahlen, um 7,9 Prozent auf 19,5 Millionen Euro und der Betriebsgewinn (Ebit) kletterte sogar um 9,6 Prozent auf 13,7 Millionen Euro. Basierend darauf errechnet sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (Ebit-KGV) von derzeit 9,7.

Finanziell steht Masterflex darüber hinaus hervorragend da: Die Eigenkapitalquote beträgt 73,3 Prozent (Vorjahr: 67,7 Prozent) und die Finanzschulden sanken von neun auf 2,7 Millionen Euro.

Angesichts dieser Zahlen, eines Auftragsbestands von 19,8 Millionen Euro zum Jahresende (stabil zum Vorjahresniveau) und einer Ebit-Marge von 13,4 Prozent, erscheint die Masterflex-Aktie sehr günstig bewertet. Ein bedeutender charttechnischer Widerstand befindet sich im Bereich von 14,90 Euro.

„Besonders erfreulich ist die Entwicklung unseres Medizintechnikgeschäfts sowie die weitere Stärkung unserer Bilanz. Aufbauend auf dieser soliden Basis sind wir in einer guten Ausgangslage, um unseren gewohnten Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortzusetzen.“ Andreas Bastin, CEO der Masterflex, zum Geschäftsjahr 2025

Der Konzernabschluss 2025 und die Prognose 2026 werden am 31. März 2026 veröffentlicht.

Masterflex-Aktie (Tageschart): seitwärts auf hohem Niveau

Bildquelle: Masterflex; Chartquelle: stock3.com; möglicher Interessenskonflikt, Transparenzhinweis: Ein Autor der Plusvisionen-Redaktion hält eine langfristige Position in Masterflex