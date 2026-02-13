Siemens-Aktie // Das Auf und Ab bietet Chancen

Am gestrigen Donnerstag legte der Siemens-Konzern frische Daten vor. Daraus ging hervor, dass das vergangene Quartal besser als vom Management erwartet lieg. Die Folge: Der Vorstand erhöhte seine Jahresprognose. Die Siemens-Aktie (723610) zog daraufhin zunächst kräftig an und sprang bis auf 273 Euro. Im weiteren Tagesverlauf und auch am heutigen Freitag musste der Wert allerdings deutliche Kursverluste hinnehmen. Dabei rutschte der Kurs gar unter die Marke von 250 Euro.

Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (30. September) verlief vielversprechend. Vor allem kräftige Zuwächse im Digitalgeschäft, bei Smart Infrastructure in der Zugsparte Mobility sorgten für einen Umsatzplus von acht Prozent auf 19,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts sprang gar um 15 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro an. Alle Daten lagen dabei über den Erwartungen der Marktteilnehmer.

Nach Steuern blieb ein Gewinn von 2,2 Milliarden Euro, was allerdings 43 Prozent weniger als im Vorjahr waren. Damals hatte allerdings ein milliardenschwerer Verkauf für einen Sonderertrag gesorgt. Aussagekräftiger ist daher der Anstieg des bereinigten Ergebnisses pro Aktie vor Kaufpreiseffekten: Der Wert verbesserte sich von 2,22 auf 2,80 Euro pro Aktie.

Beim Ausblick auf das Gesamtjahr hatte Vorstandschef Roland Busch ein entsprechendes Ergebnis je Aktie von 10,40 Euro bis 11,00 Euro erwartet. Nun soll dieses Ergebnis jedoch mindestens bei 10,70 Euro und im besten Falle gar bei 11,10 Euro pro Aktie liegen. Beim Umsatz erwartet er hingegen weiterhin ein Plus von sechs bis acht Prozent.

Mit Blick auf die Zahlen war der zunächst erfolgte Kursanstieg durchaus verständlich. Allerdings lagen die Erwartungen auch sehr hoch, weshalb einige Marktteilnehmer im Anschluss Gewinne mitgenommen haben, nachdem das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 25 gestiegen war. Zu beachten ist allerdings auch, dass bei der Siemens Aktie am heutigen Freitag die Dividende von 5,35 Euro pro Aktie abgeschlagen wurde, nachdem Anleger im Vorjahr lediglich 5,20 Euro pro Aktie erhielten.

Allerdings gelingt es Siemens immer wieder positiv zu überraschen, weshalb wir eine solch optisch hohe Bewertung durchaus als akzeptabel ansehen, zumal die Gewinne kontinuierlich steigen. Hinzu kommt eine relativ hohe Dividenden-Rendite von 2,2 Prozent.

Charttechnisch, wie im Kurzfristchart zu erkennen (siehe unten), gab es zunächst eine Bärenfalle, der eine Bullenfalle folgte. Hinzu kommt heute noch ein Gap, welches bestimmt noch geschlossen werden wird. Daher sind die kurzfristigen Perspektiven der Aktie überschaubar. Im Langfristchart ist aber der Aufwärtstrend weiter intakt. Wir raten daher Anlegern jetzt limitierte Kauforders in den Markt zu legen, die einen Kauf im Bereich zwischen 240,00 und 245,00 Euro ermöglichen.

Eine Anlage Alternative ist aber auch Einstiegsversuch via Discount-Zertifikat. Unser Favorit ist ein Discounter (SX6GBK) mit Cap bei 250,00 Euro und Bewertungstag am 18. September 2026. Geht der Basiswert dann über dem Cap bei 250,00 Euro über die Ziellinie, erzielte Anleger eine Maximalrendite von 10,8 Prozent oder 17,7 Prozent p. a. Notiert die Siemens-Aktie am Bewertungstag jedoch unter dem Cap-Niveau, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 225,53 Euro, was dem aktuellen Zertifikatepreis entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von 8,8 Prozent gleichkommt.

Siemens Aktie (Kurzfristfahrt): spannendes Auf und Ab

Bildquelle: Siemens, Chartquelle stock3.com; möglicher Interessenskonflikt, Transparenzhinweis: Ein Autor der Plusvisionen-Redaktion hält eine langfristige Position in Siemens