KSB-Aktie // Pumpen für den Erfolg bei attraktiver Bewertung

Wann immer Flüssigkeiten bewegt werden, braucht es Pumpen, ob in der Industrie, im Bergbau, in Kraftwerken, bei der Wasserversorgung oder in Wohnhäusern. Es geht um einen Markt von knapp 46 Milliarden Euro weltweit, wie KSB-Finanzvorstand Matthias Schmitz auf den Hamburger Investmenttagen (HIT) vergangene Woche ausführte. KSB [zuletzt HIER berichtet] komme dabei derzeit auf einen Marktanteil von fünf Prozent, wobei das Unternehmen, im Gegensatz zu vielen spezialisierten Wettbewerbern, in allen Segmenten für Pumpen tätig ist, mit Top-Marktstellung in den Bereichen Wasser und Energie.

Im Geschäftsjahr 2023 kam KSB damit auf einen Umsatz von 2,819 Millionen Euro (vorläufige Zahlen), was einem Plus von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Den größten Beitrag leistete dabei die Geschäftsbereiche Service, gefolgt von Pumpen und Armaturen. Alle Regionen weltweit haben zu dem Umsatzwachstum beigetragen. Etwas geschwächelt haben die Geschäfte im vierten Quartal mit einem Minus von 5,8 Prozent im Vergleich zum starken Vorjahreswert.

Beim Betriebsgewinn (Ebit) erwartet der Pumpen- und Amaturenspezialist für 2023 einen Wert deutlich über dem Vorjahreszeitraum (169 Millionen Euro) in der oberen Hälfte der im Juli 2023 aktualisierten Prognose von 210 bis 230 Millionen Euro. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisteten das Wachstum und die Margen-Stärke des Service-Segments. Wartungsintensiv sind insbesondere die Riesen-Pumpen im Bergwerksgeschäft aufgrund des hohen Verschleißes, da dort immer auch Sediment mitgepumpt wird.

Weniger um Abnutzung geht es bei Pumpen für Kernkraftwerke, hier steht klar die Sicherheit im Vordergrund. KSB hält bei AKW-Pumpen Zertifikate für die höchsten Sicherheitsstufen, was gute Geschäftsaussichten angesichts der Renaissance der Kernkraft (Deutschland ist da eine Ausnahme) weltweit und vor allem in China und Indien ist.

Für das laufende Geschäftsjahr geht KSB von einer weiter positiven Entwicklung aus, nachdem das Jahr 2023, angesichts schwieriger Bedingungen, sehr gut gemeistert wurde. Zum Optimismus trägt sicherlich auch der im Geschäftsjahr 2023 um 3,4 Prozent auf 2.960 Millionen euro gesteigerte Auftragseingang bei.

Dabei ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von gut acht und einer Dividenden-Rendite von voraussichtlich um die 3,5 Prozent nach wie vor attraktiv bewertet. Die KSB-Aktie macht das zu einem reizvollen SDAX-Investment.

Charttechnisch stehen die Vorzüge (629203) bei 600 Euro vor einer entscheidenden Chartmarke. Gelänge der Durchbruch lägen die nächsten Widerstände bei bei 640 Euro aus dem Jahr 2011 und 690 Euro aus dem Jahr 2007.

KSB-Aktie (Vorzüge, Tageschart): Gelingt der Durchbruch?

Bildquelle: KSB; Chartquelle: stock3.com