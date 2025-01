Zalando-Aktie // Angst vor der Konsumflaute

Eigentlich scheint die Welt bei Zalando in Ordnung. Die jüngst vorgelegten Zahlen für das dritte Quartal waren gut und auch der Ausblick des Managements war zumindest zu großen Teilen von Optimismus geprägt. Trotzdem knickte die Zalando-Aktie (ZAL111) Anfang Dezember ab und beschleunigte dabei zuletzt sogar die Talfahrt.

Die Zahlen für das dritte Quartal hatten wir bei Plusvisionen im Oktober ausführlich beleuchtet [ HIER klicken ] und darauf hingewiesen, dass sich der Kurs der Aktie durchaus bis in den Bereich des technischen Widerstands bei 37,50 Euro durchlaufen kann. Mit einem Zwischenhoch bei 35,83 war der Titel tatsächlich auf einem guten Weg in diese Richtung.

Allerdings zeichnet sich in den vergangenen Wochen immer deutlicher ab, dass die deutsche Wirtschaft länger und tiefer in eine Rezession gefallen ist, die inzwischen auch mit einer zunehmenden Zahl an Insolvenzen immer deutlicher sichtbar wird. Die Befürchtungen nehmen daher zu, dass das Konsumverhalten restriktiver wird, die Bürger also entweder weniger Geld zur Verfügung haben oder gar ein gewisses Angstsparen einsetzt.

Im Zusammenhang mit wenige euphorischen Berichten vom Weihnachtsgeschäft drehte die Zalando-Aktie schon in der zweiten Dezember-Woche nach unten ab und verschärfte diese Bewegung zuletzt, so dass auch das Niveau vom Oktober im Bereich von 30,00 Euro inzwischen unterschritten wurde.

Spannend wird nun sein, ob die technische Unterstützung im Bereich zwischen 26,00 und 28,00 Euro Halt geben kann. Wir sind hier relativ zuversichtlich, dass genau dort die aktuelle Talfahrt ein Ende finden kann. Denn dem Unternehmen gelang es in den vergangenen Quartalen stets die eigenen Prognosen zu erfüllen beziehungsweise sogar zu übertreffen. So dürfte dies auch am 6. März sein, wenn der Konzern die Daten für das abgelaufene Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft und für das gesamte Vorjahr vorlegt.

Trotzdem bleiben wir bei unserer schon im Oktober [ Hier klicken ] vorgestellten defensiveren Herangehendweise, die trotzdem einen schönen Gewinn in Aussicht stellt. So bleibt das Discount-Zertifikat (SU55B5) mit Cap bei 26 Euro und Laufzeit bis Juni 2025 weiter aussichtsreich: Geht die Aktie über dem Cap bei 26 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 8,1 Prozent (18 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 26er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann jetzt bei 24,06 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von knapp 16 Prozent gleichkommt.

Zalando-Aktie (Tageschart): Suche nach dem Boden

Chartquelle: stock3.com; Bildquelle: Zalando