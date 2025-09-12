BHB Brauholding Bayern Mitte-Aktie // GBC wird optimistischer

Nach einem durchwachsenen Geschäftsjahr 2024 ist die BHB Brauholding Bayern Mitte (BHB) ordentlich ins laufende Geschäftsjahr gestartet. Der Getränkekonzern mit der Kern-Biermarke Herrnbräu trotz somit der schwierigen Marktlage. Die Analysten von GBC Research sehen daher Kurspotential und erhöhten sogar ihr Kursziel.

Mit Blick auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland ist die Marktsituation für Getränkekonzerne derzeit eher schwierig, da die Kunden vielfach zu Billigprodukten greifen. Umso erfreulicher ist es, dass die Ingolstädter BHB im ersten Halbjahr ihren Getränkeabsatz stabil bei 96.000 Hektoliter halten konnte.

Daraus erwirtschaftete der Konzern einen Halbjahresumsatz von 8,51 Millionen Euro, womit nahezu das Vorjahresniveau von 8,72 Millionen Euro erreicht werden konnte. Auch das operative Ergebnis (Ebitda) lag mit rund 900.000 Euro in etwa auf dem Vorjahresniveau von 890.000 Euro. Damit erreichte der Bierspezialist, zu dem neben Herrnbräu auch Marken wie Ingobräu, Gritschenbräu, Leitner-Bräu, Bürgerliches Brauhaus und Bernadett Brunnen gehören, die eigenen Erwartungen.

Daher ist es auch keine Überraschung, dass der Vorstand um den erfahrenen Firmenchef Gerhard Bonschab die Jahresprognose bestätigte, wonach der Getränkeabsatz bei etwa 200.000 Hektoliter liegen wird. Beim Umsatz kalkuliert die Verwaltung mit 18,5 Millionen Euro, beim Ebitda mit 2,1 Millionen Euro, jeweils mit Abweichungen von fünf Prozent nach oben und unten.

Die GBC-Analysten setzen nun auch auf das traditionell stärkere zweite Halbjahr, da hier zahlreiche Großveranstaltungen, beispielsweise Volksfeste, anstehen. Zudem kalkuliert GBC mit moderaten Umsatz- und Ergebnissteigerungen für die Jahre 2026 und 2027. So soll der Umsatz 2026 auf 19,16 Millionen und 2027 auf 75 Millionen Euro steigen. beim Ebitda erwarten die Experten eine Verbesserung auf 2,17 Millionen beziehungsweise 2,34 Millionen Euro. Als Ergebnis der Analyse erhöhen die GBC-Experten ihr Kursziel für die im Münchener Mittelstandssegment Maccess gehandelte BHB-Aktie (A1CRQD) von 3,25 Euro auf 3,40 Euro und bestätigen entsprechend ihr Kaufen-Votum.

BHB Brauholding Bayern Mitte-Aktie (Tageschart): Unterstützung bei 2,40 Euro

Bildquelle: BHB Brauholding, Chartquelle: stock3.com