Bechtle-Aktie // Atempause nach dem Zwischensprint

Von Kursen um 35 Euro startete die Bechtle-Aktie (515870) in der Vorwoche durch bis zum technischen Widerstand bei 42 Euro, nachdem der IT-Dienstleister von einer Geschäftsbelebung berichten konnte. Trotz der Erholung ist der Titel noch weit von seinem Rekordhoch im Bereich von 70 Euro entfernt, welches aus dem Herbst 2021 stammt. Doch die Rückkehr auf den Wachstumspfad sorgt bei der Aktie für neue Fantasie.

Im zweiten Quartal stieg das Geschäftsvolumen um 5,1 Prozent auf 1,93 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte gleichzeitig um 0,8 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro. Die stärksten Wachstumsimpulse kamen dabei aus den Benelux-Staaten sowie aus Großbritannien. Und selbst in Deutschland war eine Belebung der Nachfrage zu verzeichnen, die unter anderem von der Öffentlichen Hand stammte. Auf der Ergebnisseite lag der Gewinn vor Steuern (EPT) mit 66,8 Millionen Euro zwar klar unter dem Vorjahreswert von 83,8 Millionen, allerdings konnten die Abschläge im Vergleich zum ersten Quartal reduziert werden.

Die Neckarsulmer bestätigen gleichzeitig die Prognose für das Gesamtjahr. Sie sieht vor, dass es beim Geschäftsvolumen zu einer leichten Belebung kommt, während das EBT in einer Bandbreite von plus fünf Prozent bis zu minus fünf Prozent zum Vorjahr durchs Ziel gehen wird.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 auf Basis der Schätzungen für das Jahr 2026 ist der Wert günstig bewertet. Hinzu kommt eine Dividenden-Rendite von knapp zwei Prozent. Charttechnisch gelang es noch nicht, den Widerstand bei 42 Euro nachhaltig zu überwinden. Daher scheint eine kurzfristige Korrektur durchaus möglich. Clevere Anleger mit längerem Anlagehorizont platzieren daher im Bereich knapp oberhalb von 36 Euro limitierte Kauforders.

Aussichtsreich erscheint aber auch ein Discount-Zertifikat (SX6RPG) mit Cap bei 40 Euro und Bewertungstag am 20. März 2026. Geht die Bechtle-Aktie über dem Cap bei 40 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 40 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 9,5 Prozent (15,3 Prozent p. a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 40er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 36,54 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Das bereits im Oktober 2024 [HIER klicken] und im Februar 2025 [HIER klicken] erneut vorgestellte Discount-Zertifikat (SY2LUZ) mit Cap bei 35,00 Euro und Bewertungstag am 20. Juni 2025 wurde übrigens zum Höchstbetrag getilgt. Anleger bekamen 35,00 Euro ausbezahlt und erzielten damit einen Gewinn von mehr als zwölf Prozent.

Bechtle-Aktie (Tageschart): Strammer Zwischenspurt

Bildquelle: Bechtle; Chartquelle: stock3.com