Hannover Rück-Aktie // Mit Rekordgewinn zurück zum Top

Ein starkes zweites Quartal führte bei der Hannover Rück, im ersten Halbjahr zu einem Gewinnsprung. So kletterte das Nettoergebnis im zweiten Quartal um 20,9 Prozent auf 603 Millionen Euro. Die ist deutlich mehr, als die Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Damit erzielte der weltweit drittgrößte Rückversicherer im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 1,2 Milliarden Euro, was einem Plus von 21 Prozent entspricht. Zudem bestätigte der Vorstand den Ausblick, weshalb die Hannover Rück-Aktie (840221) den Erholungskurs einschlug.

Auch im Detail sehen die Zahlen des ersten Halbjahres gut aus. So stieg der Rückversicherungsumsatz um 5,2 Prozent auf rund 12,9 Milliarden Euro. Das Kapitalrendite erreichte immerhin 3,3 Prozent und die Eigenkapitalrendite 22,3 Prozent. Und auch die Leistungen für Großschäden bewegten sich im entsprechenden Budget.

Vor dem für Großschäden saisonal schwierigere zweite Halbjahr hat Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz keine Angst, vielmehr bezeichnete er sein Unternehmen als gut vorbereitet für diese Phase. Daher bestätigte er Jahresziele, die einen Nettogewinn von mindestens 2,1 Milliarden Euro (Vorjahr: rund 1,8 Milliarden Euro) erwarten lassen. Voraussetzung dafür ist aber eine Großschadenbelastung im Rahmen des Erwartungswerts von 1,825 Milliarden Euro.

Wertpapierdepot mit Kosten-Airbag?

Jetzt hier informieren.

Die Hannover Rück-Aktie, die im März bei 256,60 Euro ein Rekordhoch markierte und anschließend bis in den Bereich um 210 Euro korrigierte, schickt sich nun an, den Widerstand bei 230 Euro in Angriff zu nehmen. Fundamental sehen wir diese Hürde aber nur als Durchgangsstation zur Rückkehr in Richtung Rekordhoch an, denn ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von elf und eine Dividenden-Rendite von 3,8 Prozent signalisieren keinerlei Überbewertung. Wir bekräftigen daher unsere positive Einschätzung vom März 2023, als wir den Titel bei Kursen um 180 Euro bereits Anlegern ans Herz legten [ HIER klicken ].

Uns gefällt aber auch ein Bonus-Zertifikat mit Cap (SY50XA), welches am 21. März 2025 ausläuft: Bleibt die bei 160 Euro platzierte Schwelle (Abstand aktuell rund 29 Prozent) bis dahin unverletzt, winkt eine Bonus-Rendite von 4,6 Prozent (7,4 Prozent p.a.). Kommt es hingegen zum Schwellenbruch, tilgt der Emittent in Aktien, entsprechend dem Bezugsverhältnis von eins zu eins.

Das im März 2023 [ HIER klicken ] vorgestellte Bonus-Zertifikat mit Cap (KH0NKG) wurde am Dezember 2023 zum Höchstbetrag getilgt. Anleger erzielten einen Gewinn von 6,2 Prozent (8,0 Prozent p. a.).

Hannover Rück-Aktie (Tageschart): Erholung läuft

Bildquelle: Hannover Rück; Chartquelle: stock3.com