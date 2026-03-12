Dermapharm-Aktie // Aktienrückkaufangebot annehmen!

Trotz eher enttäuschender Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 konnte die Dermapharm-Aktie (A2GS5D) am vergangenen Dienstag in der Spitze bis zu zehn Prozent an Wert gewinnen. Möglich war dies, weil der Konzern ein Rückkaufangebot für ein großes Aktienpaket abgegeben hat, dessen Angebotspreis deutlich über dem bis dahin gültigen Kursniveau lag.

Im Detail: Der Spezialist für Nahrungsergänzungsmittel, Dermatologie und Allergologie berichtete von einem Umsatzrückgang von 1,3 Prozent auf 1,165 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich hingegen um 2,9 Prozent auf 324,8 Millionen Euro. Damit erreichten die Grünwalder allerdings jeweils nur das unter Ende der eigenen Planzahlen.

Zudem kündigten der Konzern an, über ein öffentliches Rückkaufangebot, bis zu 4,3 Millionen Aktien zu einem Preis von 42,00 Euro zurückzukaufen. Als Folge sprang der Kurs in der Spitze nahezu auf dieses Niveau. Das Angebot kommt überraschend, war doch der Konzern erst im Jahr 2018 an die Börse gekommen. Damals hatte die Gesellschaft zudem angekündigt, dass sich der Großaktionär, eine Gesellschaft des Firmengründers und Aufsichtratschefs Wilhelm Beier, von weiteren Anteilen in den Folgejahren trennen wird. Nun deutet sich eher das Gegenteil an.

So hält der Mehrheitsgesellschafter aktuell rund 77 Prozent der Anteilscheine, nachdem er schon im Dezember über den Markt seine Anteile erhöhte. Somit dürfte, bei erfolgreichen Aktienrückkauf aus den frei umlaufenden Aktien, der Freefloat auf nur noch 15 Prozent zurückgehen, was die Liquidität der ohnehin recht umsatzschwachen Aktie weiter schwächt.

So könnte die Aktion nun sogar darauf hindeuten, dass Beier weitere Aktien zurückkaufen wird. Die mittelfristige Konsequenz wäre ein Ende der Börsennotiz. Anleger, die derzeit im Besitz von Dermapharm-Aktien sind, sollten daher das Übernahmeangebot annehmen und sich über 42,00 Euro pro Anteilschein freuen. Die Annahmefrist soll voraussichtlich bis 24. März (24 Uhr) laufen.

Mit Blick auf den weiter reduzierten Freefloat, aber auch mit Blick auf die Wachstumsschwäche, raten wir zudem von Neuengagements ab.

Dermapharm-Aktie (Tageschart): Erholung bis knapp an die 42er-Marke

Bildquelle: Dermapharm; Chartquelle: stock3.com