Sto-Aktie // Ganz erstaunliche Performance

Seit dem Pandemie-Tief im vergangenen März hat die Sto-Aktie eine ganz erstaunliche Performance hingelegt (siehe auch Tageschart unten). Das wird nun durch ein besser als prognostiziertes Abschneiden unterstrichen: Auf Basis vorläufiger Zahlen rechnet der Sto-Konzern im Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr um 2,5 Prozent auf etwa 1.433 Millionen Euro. Der bisherige Ausblick lag bei einem Umsatzplus von 0,7 Prozent.

Das operative Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit Ebit wird auf 119 bis 123 Millionen Euro geschätzt (bisherige Prognose: 106 bis 116 Millionen Euro. Zum Vergleich, 2019 wurde ein Ebit von 85,9 Millionen Euro erreicht. Die Umsatzrendite könnte zwischen 8,2 und 8,4 Prozent liegen. Bislang war Sto von 7,4 bis 8,0 Prozent ausgegangen, nach 5,9 Prozent im Jahr 2019.

Der Hersteller von Dämmmaterialien und Farben profitiert weiter vom Klimaschutz. Sto sagt, dass durch Sto-Fassaden-Dämmsysteme im Zeitraum von 1965 und 2019 die gewaltige Menge von 110 Milliarden Litern Heizöl, das entspricht 3,93 Millionen Tanklastern mit einer Füllmenge von 28.000 Litern, eingespart werden konnte. Die Nachfrage in dem Bereich dürfte hoch bleiben.

Zugleich ist Sto innovativ: Die Farbe StoColor Photoscan kann zur Reduzierung von Stockoxiden und Feinstaub beitragen da sie Stickoxide und Ozon als Außenfarbe selbsttätig abbauen kann.

Trotz des kräftigen Anstiegs ist die Aktie von Sto noch nicht allzu hoch bewertet: Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1.029 Millionen Euro betrug das Eigenkapital zuletzt (Juni 2020) 487 Millionen Euro. Käme Sto im Jahr 2020 auf einen Gewinn je Aktie von 11,50 Euro, dann würde sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von derzeit rund 13 errechnen und die Dividenden-Rendite betrüge, bei einer Ausschüttung von vier Euro je Aktie, 2,7 Prozent.

Sehr attraktiver Spezialwert, auch wenn er kurzfristig ein wenig überkauft sein könnte.

Sto-Aktie (Vorzüge, Tageschart): klarer Aufwärtstrend, kurzfristig etwas überkauft



Bildquelle: Sto

