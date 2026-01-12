TKMS-Aktie // Hohe Rendite-Chance mit Discounter

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hatten wir Ihnen nach dem Börsengang im Oktober bei Plusvisionen ausführlich vorgestellt [HIER klicken]. Zum Wochenauftakt profitierte der Rüstungswert von einer neuen Kooperation, die Großaufträge bringen sollte. Zudem ist nach rund drei Monaten Börsenzeit ein guter Augenblick gekommen, den Wert nochmals unter die Lupe zu nehmen.

Das von Thyssenkrupp abgespaltene Unternehmen erlebte tatsächlich einen sehr erfreulichen Börsenstart. Die TKMS-Aktie (TKMS00) war nach wenigen Tagen im Xetra-System bis auf 85 Euro gesprungen, ehe es zu der von uns erwarteten Abkühlung kam. Mitte November sah das Papier einen Tiefstkurs unter 58 Euro. In den vergangenen Tagen legte der Wert aber wieder deutlich zu, auch, weil die Nachfrage nach Militärausrüstung als Folge des immer unsicheren geopolitischen Umfelds kontinuierlich steigen dürfte.

Ein Beispiel dafür ist eine neue Zusammenarbeit von TKMS mit Indien. Die künftigen Partner wollen beispielsweise sechs U-Boote im Wert von acht Milliarden Euro gemeinsam bauen. Eine Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung wird in wenigen Tagen erwartet.

Hilfreich für die Aktie war aber auch wohl geplante Übernahme der Kieler Werft German Naval Yards (GNYK). Hier hat TKMS wohl ein bindendes Angebot abgegeben. Zwar wurden noch keine finanziellen Details bekannt, es wurden aber immerhin Gespräche bestätigt. GNYK ist auf die Planung und den Bau großer Marineschiffen fokussiert.

Die TKMS-Aktie (TKMS00) befindet sich aktuell in einem steilen Aufwärtstrend. Fundamental ist der Wert zwar mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis und 40 auf Basis der Gewinne für 2027 relativ ambitioniert bewertet. Trotzdem sollte der Wert von dem kritischen geopolitischen Umfeld weiter profitieren.

Wem das Direktinvestment zu riskant ist, der greift zu einem Discount-Zertifikat auf die TKMS-Aktie, welches dank der hohen Volatilität sehr gute Konditionen aufweist. Unser Favorit ist ein Rabatt-Papier (DU4NZC) mit Cap bei 84 Euro und Bewertungstag am 18. September 2026. Geht die Aktie über dem Cap durchs Ziel, erzielt der Anleger eine Maximalrendite von 18,5 Prozent oder 26,4 Prozent p. a. Verfehlt der Titel hingegen das Cap-Level, erfolgt die Tilgung via Aktienlieferung. Der Anleger kauft das Papier dann zu 70,84 Euro, einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von mehr als 20 Prozent entspricht.

TKMS-Aktie (Tageschart): volatiler Kurs-Verlauf

Bildquelle: TKMS, Chartquelle: stock3.com