Nordex-Aktie // Viel Rückenwind

Die Nordex–Aktie (A0D655) hat in diesem Jahr eine fulminante Kursentwicklung hingelegt. Da lohnt es sich, auch in die weitere Kursvergangenheit zu blicken (siehe auch Chart unten): Da gab es deutliche Kursspitzen in den Jahren 2007, 2016 und 2021. Danach ging es mit der Aktie des Onshore-Windturbinen-Herstellers jeweils wieder deutlich nach unten. Könnte es diesmal anderes laufen?

Der seit 2007 bestehende Abwärtstrend wurde jüngst – vorbildlich – überschritten. Vorbildlich deshalb, weil es nach dem Bruch ein Pullback und einen anschließenden dynamischen Wiederanstieg gab. Die nächsten Widerstandsmarken finden sich nun bei gut 31 und bei 36 Euro (Tops aus 2026 beziehungsweise 2007).

Der Newsflow in jüngster Zeit ist durchaus beeindruckend: Nordex kooperiert mit Alliant Energy (855870), um die Windkraft im Mittleren Westen der USA auszubauen, die Produktion in Iowa wird wieder hochgefahren, Aufträge aus Frankreich, Belgien, Polen, Spanien, Irland und Deutschland sowie ein ordentliches Ergebnis im dritten Quartal:

Der Umsatz verbesserte sich um 2,1 Prozent auf 1.705,6 Millionen Euro. Dabei legte der operative Gewinn (Ebitda) um 90,1 Prozent auf 135,9 Millionen Euro zu. Die Ebitda–Marge stieg hierdurch um 3,7 Prozentpunkte auf 8,0 Prozent und die Betriebsgewinn–Marge (Ebit) von 1,6 auf 5,5 Prozent. Das Konzernergebnis machte einen rasanten Sprung von 3,9 auf 51,7 Millionen Euro.

Auch für die nähere Zukunft ist Nordex offenbar gut gerüstet: Der Auftragseingang (Projekte) legte im dritten Quartal im Jahresvergleich um 25,7 Prozent auf 2.169,7 Millionen Euro zu. Der Auftragsbestand (Projekte) summiert sich auf 9.323,5 Millionen Euro und der Auftragsbestand (Service) auf 5.587,8 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Nordex einen Umsatz zwischen 7,4 und 7,9 Millionen Euro bei einer Ebitda-Marge von 7,5 bis 8,5 Prozent (Ende Oktober von 5,0 bis 7,0 Prozent erhöht).

Nordex ist derzeit gut im Geschäft. Die Börse goutierte jüngst vor allem den historischen Großauftrag (190 Turbinen) von dem Energieversorger Alliant Energy und die Wiederaufnahme der Produktion in Iowa (Gehäuse, Narben, Antrieb). Insgesamt hat sich die Stimmung in der Branche nach der gerichtlich gekippten Blockade Trumps von Windkraft aufgehellt. Das aktuelle Momentum spricht weiter für die Nordex-Aktie.

Nordex-Aktie (Tageschart): Abwärtstrend überschritten

Bildquelle: Nordex; Chartquelle: stock3.com