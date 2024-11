Bastei Lübbe-Aktie // Armes Mädchen liebt reichen Jungen …

Es ist die anrührende Geschichte vom armen Mädchen, dass sich in den Jungen aus steinreichem Haus verliebt … Aber der standesbewusste Vater des Jungen hat etwas gegen diese Liaison. Amazon Prime Video brachte mit Maxton Hall – Die Welt zwischen uns eine Serien-Adaption des Bestsellers Save Me von Mona Kasten. Der Roman ist bei Lyx erschienen, dem sogenannten New Adult-Programm (Angebot für junge Erwachsene) bei Bastei Lübbe.

Bei Bastei Lübbe sorgte das, insbesondere im ersten Quartal, für gute Geschäfte im Segment Buch: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024/25 kletterte der Umsatz im Jahresvergleich von 47,2 auf 53,0 Millionen Euro. Die Verlagsmarke Lyx wuchs, auch Amazon sei Dank, um 46 Prozent. Ein weiterer Wachstumstreiber: der Audio-Bereich mit einem Umsatzanstieg von 13 Prozent.

Im Bereich der Romanhefte wurde im Berichtszeitraum ein Umsatz von 3,5 Millionen Euro verglichen mit 3,8 Millionen Euro im Vorjahr erzielt. Der Betriebsgewinn (Ebit) in diesem Segment lag im ersten Halbjahr mit 0,5 Millionen Euro über dem Niveau des Vorjahres (0,4 Millionen Euro). Dies resultiert vor allem aus gesunkenen Papier- und Druckkosten.

Im Zeitraum von April bis September 2024 erwirtschaftete das Bastei Lübbe insgesamt einen Konzernumsatz in Höhe von 56,6 Millionen Euro, nach 51,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Plus von 10,9 Prozent. Das Konzern–Ebit legte im ersten Halbjahr überproportional um 48,1 Prozent zu und belief sich auf 9,0 Millionen Euro nach 6,1 Millionen Euro im Vorjahr. Die Ebit-Marge verbesserte sich entsprechend auf schöne 15,9 Prozent, nach 11,9 Prozent im Vorjahreszeitraum.

„In einem stagnierenden Gesamtmarkt zeigen wir weiterhin Stärke und können den Markt erneut deutlich outperformen.“ Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender Bastei Lübbe

Für das Geschäftsjahr 2024/2025 erwartet der Vorstand einen Umsatz zwischen 113 und 117 Millionen Euro (Vorjahr: 110,3 Millionen Euro, bisherige Prognose: 111 bis 115 Millionen Euro). Das Konzern-Ebit wird auf 15 bis 16 Millionen Euro (Vorjahr: 14,0 Millionen Euro, Prognose bislang: 13 bis 14 Millionen Euro) geschätzt.

Jahresprognose angehoben, Wachstum und eine deutliche verbesserte Ebit-Marge, Aktionär, was willst du mehr? Dabei ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) vom um die 13 und einer Dividenden-Rendite von rund drei Prozent attraktiv bewertet. Die erfolgreiche Aktien-Geschichte bleibt intakt, auch wenn die flaue Konjunktur und Konsumneigung ein Risiko darastellt.

Bastei Lübbe-Aktie (Tageschart): wieder aufwärts

Bildquelle: Bastei Lübbe; Chartquelle: stock3.com