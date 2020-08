Zwei Zahlen, die unterstreichen wie sehr Zalando vom Trend zum Online-Handel und auch von den Corona-Einschränkungen profitiert hat: Die Zahl der aktiven Kunden nahm im ersten Halbjahr um 20,5 Prozent auf 34,1 Millionen zu. Gleichzeitig kletterte die Anzahl der Bestellungen von 67,6 auf 83,5 Millionen Pakete.

Die Umsätze verbesserten sich dadurch von 2.975,5 auf 3.558,9 Millionen Euro und der Betriebsgewinn (Ebit) stieg um 16 Prozent auf 85,3 Millionen Euro. Trotz des Wachstums hat allerdings die Ebit-Marge gelitten. Sie sank im Halbjahr von 2,5 auf 2,4 Prozent. Im zweiten Quartal legte sie jedoch im Jahresvergleich von 5,8 deutlich auf erstaunliche 9,8 Prozent zu. Geplante Investitionen zwischen 230 und 280 Millionen Euro könnten die Marge wieder drücken – bei Zalando geht es um Wachstum.

Für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt Zalando seine Prognose mit einem Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent und einem bereinigten Ebit von 250 bis 300 Millionen Euro.

Angesichts der Zahlen ist der Börse zum Feiern zumute. Im Verlauf wird sogar ein neues Rekordhoch erreicht, was auf lange Sicht ein gutes Zeichen ist. Kurzfristig scheint der Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie etwas groß geworden zu sein. Der Trendfolger (MACD) ist aber positiv. Die Anleger lieben Digitalisierung, Online-Handel und Künstliche Intelligenz. All das macht die Zalando als Wachstumsaktie weiter aussichtsreich.

Ohne Depotgebühr. Mit Kosten-Airbag. Das Wertpapierdepot der MERKUR PRIVATBANK. Jetzt hier klicken.

Zalando-Aktie (Tageschart): neues Verlaufsrekordhoch



Bildquelle: Zalando

Zalando-Aktie // Kursrekord durch Wachstum was last modified: by