Brenntag-Aktie // Nicht nur die Dividenden-Rendite gefällt

Die Brenntag Aktie (A1DAHH) gilt als eine der zyklischsten Werte aus dem 40 Werte umfassenden DAX-Index. Daher wundert es nicht, dass das Papier des Chemiespezialisten in den vergangenen Wochen sehr volatil war: Im März kostete der Titel noch knapp 69 Euro, im April waren es hingegen nur noch 53 Euro. Aktuell pendelt der Kurs im Bereich der 55-Euro-Marke.

Bei Brenntag stehen Veränderungen vor der Tür: Der langjährige Vorstandschef Christian Kohlpaintner wird Ende August ausscheiden. Mitte Mai präsentierte der Aufsichtsrat nun endlich einen Nachfolger: Jens Birgersson wird die Leitung des Unternehmens ab September übernehmen. Unter anderem war er viele Jahre CEO des dänischen Dämmstoffherstellers Rockwool. Damit nahm das Kontrollgremium zumindest etwas Unsicherheit von Kapitalmarkt.

Das erste Quartal verlief für Brenntag etwas schwächer als von den Marktteilnehmern erwartet. So stieg der Umsatz lediglich um 1,7 Prozent auf 4,07 Milliarden Euro. Beim operativen Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen (Ebita) kam es zu einem kleinen Anstieg von 1,8 Prozent auf 264,3 Millionen Euro.

Mit den Quartalszahlen konkretisierte der Essener Konzern auch seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr. So soll das Ebita nun nur noch am unteren Ende der Prognose von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro liegen. Damit würde der Chemikalienhändler lediglich einen operativen Gewinn auf Vorjahresniveau erreichen.

Hoffnungen macht uns unter anderem die Dividenden-Rendite. Denn auch bei einem unveränderten operativen Gewinn könnte im Jahr 2026 (für 2025) erneut eine Ausschüttung von 2,10 Euro erfolgen. Daraus ergibt sich auf dem aktuellen Kursniveau eine Rendite von knapp 3,7 Prozent. Aber auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der 26er Gewinne von 13 deutet auf keinerlei Überbewertung hin.

Auch charttechnisch gefällt uns das Papier, da die Unterstützung im Bereich von 55 Euro sich bislang weitestgehend als robust erwiesen hat. Hinzu kommen Hoffnungen auf eine Konjunkturbelebung im Laufe des Jahres 2025. Somit können Anleger, die über eine längerfristigen Anlagehorizont verfügen, schwache Tage zum Einstieg nutzen.

Spannend wird es bei dem im vergangenen November [HIER klicken] vorgestellten Discount-Zertifikat (SJ0E2F) mit Cap bei 55 Euro und Bewertungstag am 19. September 2025. Es kostete damals 50,95 Euro. Heute können Anleger das Papier für 53,14 Euro verkaufen, was einem Gewinn von exakt sechs Prozent entspricht. Mit Blick auf die Nähe zum Verfallstag raten wir diesen Gewinn tatsächlich zu realisieren.

Das Geld kann dann in ein ähnliches Produkt mit längerer Laufzeit fließen: Dies wäre beispielsweise ein Discount-Zertifikat (PJ0R2F) mit Cap wieder bei 55 Euro, aber Bewertungstag am 20. März 2026. Geht die Aktie über dem Cap bei 55 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 55 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von acht Prozent (11,4 Prozent p.a.) ergibt. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 55er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 50,91 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Brenntag-Aktie (Tageschart): Gut unterstützt bei 55 Euro

Bildquelle: Brenntag; Chartquelle: stock3