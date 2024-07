GEA-Aktie // Prognose steigt

Vor rund vier Monaten hatten wir zuletzt über GEA berichtet und auf den intakten Aufwärtstrend verweisen, der den Titel zunächst bis zum Widerstand bei 44 Euro, dem Hoch aus 2023, führen sollte [ HIER klicken ]. Doch daraus wurde nichts, denn die GEA-Aktie (660200) drehte bereits knapp unterhalb der 40-Euro-Marke nach unten. Am gestrigen Mittwoch bekam der Titel allerdings neue Unterstützung: Der Anlagenbauer erhöhte seine Prognose für das Gesamtjahr.

Möglich war dies, weil Firmenchef Stefan Klebert von einem ordentlichen zweiten Quartal berichten konnte. Nach Vorab-Zahlen ging der Umsatz zwar um 1,4 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro zurück, jedoch kletterten die Erlöse aus dem weitergeführten Geschäft um 1,6 Prozent. Gleichzeitig zog die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) um 0,9 Punkte auf 15,2 Prozent an.

Für das Gesamtjahr stellt Klebert daher nun eine Ebitda-Marge von 14,9 bis 15,2 Prozent in Aussicht. Bisher lag die Guidance bei 14,5 bis 14,8 Prozent. Keine Änderung gibt es hingegen bei der Umsatzprognose. Hier soll der Anlagenbauer – bereinigt um Wechselkursänderungen sowie um Zu- und Verkäufe – ein Umsatzwachstum von zwei bis vier Prozent erreicht werden.

Trotzdem legte die GEA-Aktie nur verhalten zu, kann aber den jüngsten Aufwärtstrend bestätigen, der den Titel vom Zwischentief vom Herbst 2023 bis auf das aktuelle Niveau um 39 Euro führte. Daher sind wir zuversichtlich, dass auch die Linie um 44 Euro wieder in Angriff genommen wird. Denn fundamental ist der Wert mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 durchaus attraktiv bewertet. Langfristanleger können also an schwachen Tagen Stücke einsammeln.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet aber auch ein Discount-Zertifikat (PC4DYG) mit Cap bei 40 Euro und Bewertungstag am 20. Dezember 2024. Geht die Aktie über dem Cap bei 40 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 40 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 7,4 Prozent (15,7 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter die 40er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 37,26 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von rund fünf Prozent gleichkommt.

GEA-Aktie (Tageschart): noch im Aufwärtstrend

Bildquelle: GEA; Chartquelle: stock3.de