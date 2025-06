FlatexDegiro-Aktie // Vor einem neuen Hoch?

Im Dezember 2022 erreichte die Aktie von FlatexDegiro mit Kursen unter sechs Euro ein Mehrjahrestief. Dem Online–Broker machten damals zahlreiche Probleme zu schaffen: Die flaue Börsenstimmung, die abgeklungene Meme-Stock-Hausse (zum Beispiel Gamestop), die Neo-Broker, der Schwenk zahlreicher Trader auf Kryptos, welche die FlatexDegiro zu dieser Zeit noch nicht anbot und letztlich noch eine Sonderprüfung der Bafin zur die Beseitigung von „Organisations- und Verfahrensmängel“ [siehe Plusvisionen HIER]. All das mündete letztlich auch in einer Umsatz- und Gewinnwarnung.

Doch seit diesem Ausverkauf / Sell-off [siehe Plusvisionen HIER] hat sich die Aktie von FlatexDegiro fulminant erholt. Mit dem Bruch der wichtigen Widerstandslinie bei rund zwölf Euro und dem anschließenden Pullback, ging es September 2024 sogar beschleunigt aufwärts (siehe auch Tageschart unten). Inzwischen ist sogar das Hoch von Mitte 2021 bei etwa 30 Euro wieder in greifbarer Nähe.

Der Trend ist weiter intakt, was auch an der aufwärts gerichteten 200-Tage-Line abzulesen ist, wobei der MACD-Indikator eine gewisse Erschöpfung, aber noch keine Überhitzung (so wie 2021) andeutet. Ein Rücksetzer auf die Unterstützungszonen bei 22,50 oder darunter bei 20,00 Euro wäre somit durchaus denkbar.

Die Börse bewertet das Unternehmen aktuell mit 2,6 Milliarden Euro. 2024 erzielte FlatexDegiro ein Konzernergebnis von 112 Millionen Euro (2023: 72 Millionen Euro). Die Provisionserträge legen um 20 Prozent auf 282 Millionen Euro und die Zinserträge um 32 Prozent auf 180 Millionen Euro. Die Kundenbasis wuchs um 421.000 auf 3,1 Millionen Euro (nun 3,2 Millionen Kunden).

Im erfreulichen ersten Quartal 2025 wuchsen die Umsatzerlöse um 19 Prozent auf 146 Millionen Euro und das Konzernergebnis klettert um 40 Prozent auf 42 Millionen Euro. Die Provisionserträge verbesserten sich um 31 Prozent auf 98 Millionen Euro, die war Zinserträge mit 43 Millionen Euro weitgehend stabil. Die Bank wickelte durch Kundenwachstum und höherer Handelsaktivität 21 Prozent mehr Transaktionen ab.

Bis 2027 soll der Umsatz auf rund 650 Millionen Euro und das Konzernergebnis auf etwa 200 Millionen Euro steigen. Daraus würde sich derzeit ein prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von moderaten 13 errechnen.

Ruhe dürfte nach der Hauptversammlung (2. Juni) auch im Aufsichtsrat mit den Neumitgliedern Hans-Hermann Lotter (Vorsitzender), Martina Pfeifer und Sarna Röser einkehren. Von der HV wiedergewählt wurden Medien-Unternehmen und Großaktionär Bernd Förtsch und der ehemalige Vorstand Stefan Müller.

Auf der Hauptversammlung wurde auch eine Dividende von vier Cent je Aktie (Mindestdividende) beschlossen. Im laufenden Jahr könnte die Ausschüttung je Aktie etwas üppiger ausfallen.

Die Aktie die Online-Brokers FlatexDegiro bleibt ein attraktives Investment, insbesondere, wenn die Börsen weiter freundlich tendieren.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): bisheriges Hoch in Reichweite

Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com