Zeal Network-Aktie // Den Jackpot knacken

Zeal Network ermöglicht online, über die Marken Lotto24 und Tipp24, die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterie-Produkte und Online-Games an. Damit erreichte das Hamburger Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 2023 ein Transaktionsvolumen im Lotterie-Bereich von 843,3 Millionen Euro, nach 758,4 Millionen Euro im Jahr 2022.

Zeal erwirtschaftete 2023 so einen Umsatz von 116,1 (Vorjahr: 105,2) Millionen Euro und kam auf einen operativen Gewinn (Ebitda) von 32,9 Millionen Euro – ein neues Fünfjahreshoch.

Sehr erfolgreich verlief auch der Start ins neue Jahr 2024 mit einem Plus beim Transaktionsvolumen aus Lotterien von 22 Prozent auf 246,3 Millionen Euro im ersten Quartal. Der Konzernumsatz legte um 35 Prozent auf 36,1 Millionen Euro zu und das Ebitda leicht um ein Prozent auf 9,4 Millionen Euro.

Das operative Ergebnis ist erstaunlich, da es doch durch einen Einmaleffekt mit einem Großgewinn aus der Deutschen Traumhauslotterie von 800.000 Euro und doppelt so hohen Marketingausgaben belastet war.

Zeal hat im abgelaufenen Quartal stark in Wachstum investiert und dabei mit 320.000 mehr als doppelt so viele Neukunden gewonnen wie im Vorjahreszeitraum. Der Online-Lotto-Anbieter nutzte dabei die außergewöhnlich gute Jackpot-Lage zu Jahresanfang und gab satte 13,4 Millionen Euro für die Kunden-Akquise aus. Bei den Cost per Lead relativierte sich diese Summe allerdings: Die Akquisitionskosten pro registriertem Neukunden sanken im Vergleich zum Vorjahr von 36,77 auf 33,04 Euro.

Für das Gesamtjahr 2024 plant Zeal Network einen Umsatz von 140 bis 150 Millionen Euro und eine Ebitda zwischen 38 und 42 Millionen Euro. Wachsen will Zeal auch durch Online-Games: Zum Ende des Quartals hatte Zeal die Erlaubnis vom Regulierer zum Angebot von weiteren 64 Spielen. 2023 wurden im Games-Bereich drei Millionen Euro umgesetzt (null Euro im Jahr 2022).

Zeal dürfte in den Wachstumsmärkten Online-Lotterie und Online-Games weiter zulegen und wird entsprechend in das Marketing investieren. Die Penetration von Online-Lotterie ist in Deutschland mit 24 Prozent noch gering, in Norwegen liegt diese Rate bei 59 Prozent und in UK bei 42 Prozent. Auch anderen Branchen, wie beispielsweise Urlaub, sind in Deutschland mit 71 Prozent schon deutlich online-affiner.

Zuletzt (HV war am 28. Mai) schüttete Zeal eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie aus, was derzeit einer Dividenden-Rendite von 3,1 Prozent entspricht. Der Gewinn je Aktie 2023 betrug 0,59 Euro, woraus sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von aktuell 60,3 entspricht. Durch das gute Wachstum, der Trend geht zu Online-Lotto, auch wenn das teuerer ist als am Kiosk und einer Betriebsgewinn-Marge von mehr als 20 Prozent wird das aber relativiert.

Was das Geschäft von Zeal zweifellos beflügelt sind Jackpots, durch die Neukundengewinnung und die vermehrte Spielfreude. Mit Zeal Network können Anleger diese knacken.

Zeal Network-Aktie (Tageschart): gelingt der Bruch des Abwärtstrends?

Bildquelle: Zeal Network; Chartquelle: stock3.com