Birkenstock-Aktie // Auf leisen Sohlen aufwärts?

Im Oktober 2023 ging der Edel-Sandalen-Hersteller Birkenstock an die New Yorker Börse. Der Finanzinvestor L Catterton (Vermögensverwaltung des französischen Milliardärs Bernard Arnault, LVMH) trennte sich von einem Teil seiner Anteile. Der Ausgabekurs lag bei 46 Dollar und der erste Kurs bei 41 Dollar. Danach sackte der Kurs noch auf unter 40 Dollar ab, stieg aber in der Folge, bis August 2024, auf mehr als 60 Dollar.

In der Folge ging es turbulent weiter: Unter heftigen Schwankungen (siehe auch Euro-Chart unten) notierte das Birkenstock–Papier (A3EXD1) im November 2025 erneut unter 40 Dollar (beziehungsweise bei rund 32 Euro).

Aktuell bewegt sich der Kurs wieder nach oben und der Börsenwert kommt auf 7,1 Milliarden Euro. Bei Umsätzen von 1.571,1 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahrs klingt das zunächst nach einer recht üppigen Bewertung, allerdings erzielte Birkenstock in diesem Zeitraum auch einen operativen Gewinn in Höhe von 437,3 Millionen Euro und einen Vorsteuergewinn von 368,6 Millionen Euro.

Daraus errechnen sich stattliche Margen von 27,8 Prozent beziehungsweise von 23,5 Prozent. Das sollte bei der Bewertung positiv berücksichtigt werden. Zudem ist das Unternehmen in dem Zeitraum von 2014 bis 2025 (einschließlich der Schätzung von 2.091,0 Millionen Euro) im Schnitt um 20 Prozent pro Jahr gewachsen.

Für das Gesamtjahr 2025 geht Birkenstock von einem Umsatzplus zwischen 15 und 17 Prozent bei einer Bruttomarge von rund 60 Prozent und einer bereinigten Ebitda–Marge von 31,3 bis 31,8 Prozent aus. Die Ergebnisse für das vierte Quartal (Gesamtjahr) gibt der Schuhersteller am 18. Dezember bekannt.

Wird von einem Gewinn je Aktie von 1,75 Euro ausgegangen, würde das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 21,5 liegen. In Relation zu Markenbekanntheit, Wachstum und Marge ist das ein eher niedriger Wert. Mutige Anleger sollten das Papier im Blick behalten.

Gleichwohl befindet sich die Aktie technisch nach wie vor im Abwärtstrend – siehe auch den für viele Anleger relevanten Euro-Chart – und auch die 200-Tage-Linie ist (noch) am Fallen. Die nächsten Widerstände finden sich im Bereich von 37,70 Euro und um die Marke von 38,90 Euro.

Birkenstock-Aktie (Euro-Tageschart, Heimatbörse ist die NYSE): Gelingt der Bruch des Abwärtstrends?

Bildquelle: Birkenstock; Chartquelle: stock3.com