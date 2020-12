HelloFresh-Aktie // Neues Rekordhoch noch 2020?

Vor Monatsfrist pendelte die HelloFresh-Aktie (A16140) im Bereich um 45 Euro. Sie litt damals unter den Unsicherheiten in den USA im Zuge der Präsidentenwahl und der unklaren Corona-Entwicklung. Wir waren aber überzeugt, dass es sich die Aktie schnell erholen wird [hier klicken ]. Die heutige Entwicklung der HelloFresh-Aktie zeigt, dass unsere Einschätzung richtig war. Die im MDAX gelistete Aktie gehört zu den Tagesgewinnern mit einem Plus von mehr als 5 Prozent auf ein Niveau um 53 Euro. Schuld daran hat der ungebremste Bestellboom in der Corona-Krise. Daher „musste“ der Kochboxen-Versender bereits zum fünften Mal seine eigenen Prognosen für das Gesamtjahr erhöhen.

Das Management kalkuliert nun mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 107 bis 112 Prozent. Bislang lag der Zielzuwachs bei 95 bis 105 Prozent. Die operative Marge soll dabei 12,5 bis 13,5 Prozent erreichen. Hier hatte HelloFresh bislang 11,25 bis 12,75 Prozent anvisiert gehabt. kalkuliert. Eine große Überraschung sind neue Prognosen bei dem dynamisch wachsenden Unternehmen zweifelsfrei nicht. Diesmal lag die Verwaltung aber über den Erwartungen der Analysten.

Daher ist nun auch bei der Aktie der Weg wieder frei, dass Rekordhoch bei 56,40 Euro anzugreifen. Davon ist der Titel aktuell nur noch rund 3 Euro entfernt. Wer noch nicht dabei ist, der kann auch den fahrenden Zug noch aufspringen und darauf spekulieren, dass noch in 2020 ein neues Rekordhoch erreich2020 rechnet das Management nun wird.

Wem die Direktanlage zu riskant ist, der greift zu einem Bonus-Zertifikat mit Cap (PD0SVV). Es bringt bis zum 18. Juni 2021 eine Maximalrendite von 8,8 Prozent (16,4 Prozent p. a.), wenn die HelloFresh-Aktie bis dahin stets über der Barriere bei 30 Euro verweilt. Erweist sich der Puffer von derzeit 43 Prozent überraschend als nicht ausreichend, dann tilgt der Emittent in Cash, entsprechend dem dann gültigen Aktienkurs.

HelloFresh-Aktie (Tageschart): Das Rekordhoch ist in Sichtweite

Bildquelle: HelloFresh

HelloFresh-Aktie // Neues Rekordhoch noch 2020? was last modified: by