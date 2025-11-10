Hannover Rück-Aktie // Erhöhte Prognose treibt an

Trotz der heftigen Waldbrände in Kalifornien kalkuliert die Hannover Rück, der weltweit drittgrößte Rückversicherer, im laufenden Geschäftsjahr mit einem Gewinn, der über der bisherigen Prognose liegt. Verantwortlich dafür ist ein relativ harmloser Sommer, der nur kleinere Katastrophen brachte. Die Hannover Rück-Aktie springt entsprechend in die Höhe.

Exakt vor einem Jahr hatten wir zuletzt über die Hannover Rück-Aktie [HIER klicken] berichtet. Damals notierte das Versicherungspapier im Bereich von 237 Euro. Auch dank der heutigen Kursgewinne notiert der Titel mit rund 258 Euro nun knapp neun Prozent höher. Vor Jahresfrist setzen wir vor allem auf den Chefwechsel, nachdem der damalige Finanzchef Clemens Jungsthöfel auserkoren war, dem langjährigen Firmenlenker Jean-Jacques Henchoz als CEO zu folgen. Zudem sahen wir gute Chancen, dass der Konzern bei anstehenden Prämien-Verhandlungen höhere Erlöse zu erzielen.

Nun kündigte der neue Firmenchef an, den Gewinn im Jahr 2025 auf rund 2,6 Milliarden Euro zu steigern. Dies sind rund 200 Millionen Euro mehr, als bislang angekündigt. Darüber hinaus gewährte der Manager einen Ausblick auf das kommende Jahr, welches einen Gewinnanstieg auf mindestens 2,7 Milliarden Euro bringen soll. Möglich ist die erhöhte Prognose für 2025, weil das dritte Quartal klar über den Markterwartungen und über den Vorgaben des Konzerns lag. Dafür maßgeblich verantwortlich war ein Sommer, der kaum Katastrophen brachte.

Für Aktienanleger von großer Bedeutung ist außerdem die Tatsache, dass die Hannover Rück Anfang Oktober angekündigt hatte, ihre Ausschüttungsquote zu erhöhen. So will der Versicherungskonzern die Dividende mindestens konstant zum Vorjahr halten und langfristig sogar weiter steigern.

Dies hatte die Aktie im Oktober bis auf 270 Euro steigen lassen. Im Zuge der etwas schwächeren Gesamtmärkte und der Gefahr neue Risiken als Folge der kalifornischen Waldbrände korrigierte das Papier allerdings relativ deutlich, bis im Bereich von 245 Euro. Hier befand sich eine technische Unterstützung, die sich als stabil erwies. Aus technischer Sicht ist mit der heutigen Gegenbewegung zunächst der Weg bis 270 Euro frei, mittelfristig ist aber auch das Hoch von Mai im Bereich von 290 Euro ein realistisches Kursziel.

Die Hannover Rück-Aktie (840221) bleibt daher ein aussichtsreiches Investment. Auch die Fundamental-Bewertung spricht für das Papier. So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2026 lediglich bei elf. Hinzu kommt eine attraktive Dividenden-Rendite von 3,7 Prozent, wobei hier noch keine Dividenden-Erhöhung einkalkuliert ist. Langfristanleger können daher weiter zugreifen.

Uns gefällt aber auch ein Bonus-Zertifikat mit Cap (FA7E3T), welches am 18. Dezember 2026 ausläuft: Bleibt die bei 180 Euro platzierte Schwelle (Abstand aktuell rund 30 Prozent) bis dahin unverletzt, winkt eine Bonus-Rendite von 9,2 Prozent (8,1 Prozent p.a.). Kommt es hingegen zum Schwellenbruch, tilgt der Emittent in Aktien, entsprechend dem Bezugsverhältnis von eins zu eins.

Zum Maximalbetrag wurde übrigens das im Vorjahr [HIER klicken] vorgestellte Bonus-Zertifikat mit Cap (SY9H5R) getilgt, welches am 20. Juni 2025 auslief. Anleger erzielten eine Bonus-Rendite von 6,4 Prozent (10,1 Prozent p.a.).

Hannover Rück-Aktie (Tageschart): neue Aufwärtsbewegung

Bildquelle: Hannover Rück; Chartquelle: stock3.com