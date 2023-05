Laiqon-Aktie & Anleihe // Große Schritte in die nächste Dimension

Hinter Laiqon (ehemals Lloyd Fonds) liegen ereignisreiche Wochen: Seit der Vertragsverlängerung von Vorstandschef Achim Plate (jetzt bis Ende 2026) versorgt die Gesellschaft mit mehreren guten Neuigkeiten, die durchaus das Zeug haben, das Finanzhaus auf eine neue Ebene zu führen. Der Kapitalmarkt honoriert dies bislang aber noch nicht mit einem steigenden Laiqon-Aktienkurs (A12UP2).

Doch der Reihe nach: Die Vorbereitungen für die nun veröffentlichten Nachrichten dürften allerdings schon geraume Zeit laufen. Denn Mitte April überraschte Laiqon mit der Nachricht, dass man mit der genossenschaftlichen Asset-Management-Gruppe Union Investment nun konkrete Gespräche aufnimmt, um im Rahmen einer Kooperation ein neues Investmentprodukt aufzulegen. Wir gehen daher davon aus, dass schon seit einigen Wochen sehr intensiv über die Details eines solchen Produkts zwischen den Partnern gesprochen wird.

Wir halten es für möglich, dass das Produkt vor allem für gehobene Vermögensverwaltungs-Kunden gedacht ist. Während auf Seiten von Laiqon vor allem eine neue und volldigitalisierte Technik mit KI-Einsatz einfließen dürfte, bietet Union Investment einen extrem bekannten Namen und ein enorm reichenweitenstarkes Vertriebsnetz über die Volks- und Raiffeisenbanken. Mit Blick auf dieses Potenzial sehen wir in dieser Nachricht den größten Wachstumshebel für Laiqon.

Die Partnerschaft in das genossenschaftliche Bankensystem wird aber auch beim Anfang Mai gemeldeten Einstieg bei der Frankfurter Investmentboutique QC Partners sichtbar. Während nämlich Laiqon zunächst 30 Prozent der Anteile erwirbt, steigt mit der Volksbank Mittelhessen eine der größten Volks- und Raiffeisenbanken Deutschlands ebenfalls als Investor ein.

Die Hamburger bauen ihrerseits das Asset Management für institutionelle Kunden weiter aus, nachdem bereits im Vorjahr mit der Münchener MFI Asset Management ein entsprechend spezialisierter Asset Manager gekauft worden war. Zunächst wird QC Partners allerdings als klassische Finanzbeteiligung geführt. Wir halten es aber durchaus für möglich, dass weitere Anteile zu einem späteren Zeitpunkt zugekauft werden, damit QC in der Bilanz konsolidiert werden kann.

Auch zur Finanzierung des QC Partners-Deals dient die noch bis zum 17. Mai angebotene Wandelschuldverschreibungen 2023/28 (A351P3), die bis zu 20 Millionen Euro in die Laiqon-Kasse spülen soll. Damit sollen u. a. auch Bankdarlehen abgelöst werden, womit sich Plate & Co. komplett unabhängig von Bankfinanzierungen machen. Zudem will sich das Management noch weiteren finanziellen Spielraum schaffen, mit dem weitere Zukäufe oder andere Investitionen getätigt werden können. Der Wandler läuft über fünf Jahre mit einem Kupon von sieben Prozent und einem Wandlungspreis von 10,50 Euro. Damit beträgt der Kurs-Abstand aktuell rund 30 Prozent.

Der Laiqon-Aktienkurs (A12UP2) konnte zuletzt noch nicht von der positiven Nachrichtenlage profitieren. Dies liegt einerseits sicherlich an der durchaus etwas komplexen Konzernstruktur, die in den vergangenen Jahren auch durch Zukäufe entstanden ist. Anderseits ist wohl auch etwas Fantasie nötig, um die mögliche langfristige Dimension der Kooperation mit Union Investment zu erkennen.

Die Analysten von SMC Research sorgen für etwas mehr Klarheit und stellen eine neue Studie daher unter das Motto: „Erschließung eines sehr großen Marktpotenzials“. Sie erhöhen nach den aktuellen Neuigkeiten das Kursziel von 13,00 Euro auf 13,70 Euro. Zudem sollten Anleger nicht vergessen, dass der Asset-Manager, der aktuell rund sechs Milliarden Euro verwaltet, auch von der verbesserten Börsenstimmung profitiert. Sie macht höhere Performance-Gebühren möglich, weshalb es im laufenden Jahr zu Gewinnüberraschungen kommen kann, wie wir dies schon im Februar [ HIER klicken ] auf einem ähnlichen Kursniveau feststellten.

Somit stehen die Börsenampeln für den Titel sowohl kurz- als auch langfristig auf grün. Risikofreudige Anleger können sich via Limitorder Aktien ins Depot legen. Und auch die Wandelschuldverschreibung (A351P3) bietet sich als spekulative Depotbeimischung für Anleger durchaus an.

Laiqon-Aktie (Tageschart): Widerstände zwischen acht und neun Euro

Bildquelle: Laiqon, Chartquelle: stock3.com

