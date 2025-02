Talanx-Aktie // Klare Gewinn und Dividenden-Ziele

Bei Talanx sprudeln die Gewinne: Der Konzern hat im vergangenen Jahr so viel Geld verdient wie noch nie. Entsprechend positiv entwickelt sich die Talanx-Aktie (TLX100), die nur knapp unter dem Rekordhoch vom Dezember bei 86,40 Euro notiert. Trotzdem sehen wir für den MDAX-Titel weitere Kurschancen.

Vor allem dank guter Geschäfte in der Erst- und in der Rückversicherung, dort speziell bei der Tochtergesellschaft Hannover Rück, konnte Talanx das Konzernergebnis – nach vorläufigen Zahlen – um rund 25 Prozent auf 1,977 Milliarden Euro steigern. Der Versicherungsumsatz wuchs gleichzeitig um elf Prozent auf 48,1 Milliarden Euro

Mit dem Konzerngewinn von 1,977 Milliarden Euro erreichte der Talanx-Konzern auch das im November 2024 angehobene Gewinnziel. Dies kam am Kapitalmarkt gut an. Hilfreich für die Aktie aber auch die Tatsache, dass der Vorstand bereits seinen Dividenden-Vorschlag für das vergangene Geschäftsjahr bekannt gab. Demnach soll die Dividende von 2,35 auf 2,70 Euro pro Aktie steigen. Dies ist sogar mehr als der Versicherungskonzern ursprünglich angestrebt hatte. Denn die eigentliche Planung sah vor, dass die Dividende erst 2025 auf 2,50 Euro pro Aktie klettern sollte.

Unabhängig davon bleibt das Ziel die Dividende bis 2027 gar auf 4,00 Euro pro Aktie zu erhöhen. Auch das Gewinnziel für das laufende Jahr 2025 bestätigt die Verwaltung: Demnach soll der soll das Konzernergebnis auf 2,1 Milliarden Euro klettern.

Zuversichtlich für den Titel, den wir zuletzt vor Jahresfrist bei Kursen um 66 Euro vorgestellt hatten [ HIER klicken ] stimmt uns aber auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von neun, welches im internationalen Branchenvergleich keinerlei Überbewertung erkennen lässt. Zudem überzeugt die Charttechnik, da der langfristige Aufwärtstrend weiter intakt ist. Und schließlich erfreut die Dividenden-Rendite von 3,2 Prozent. Langfristanleger können weiter einsteigen.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet hingegen ein Discount-Zertifikat (SJ2VCU) mit Cap bei 80 Euro und Bewertungstag am 19. Dezember 2025. Geht die Aktie über dem Cap bei 80 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 80 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 7,8 Prozent (8,9 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 80er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 74,18 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Das im vergangenen Februar [ HIER klicken ] vorgestellte Discount-Zertifikat (PC1V04) mit Cap bei 65 Euro und Laufzeit bis zum 20. September 2024 wurde zum Maximalbetrag getilgt. Anleger erzielten einen Gewinn von 7,6 Prozent (12,2 Prozent p.a.).

Talanx-Aktie (Tageschart): weiter im Aufwärtstrend

Bildquelle: Talanx; Chartquelle: stock3.com