Cenit-Aktie // Boden scheint gefunden

Trotz einer guten Entwicklung im dritten Quartal hat Cenit seine Prognose für 2022 schon im November angepasst. Dies drückte den Aktienkurs (540710) in den Bereich der Zwölf-Euro-Marke. Davon konnte sich das Papier des IT-Dienstleisters auch im verbesserten Umfeld und nach einem durchaus sinnvollen Zukauf noch nicht nachhaltig lösen, der Boden scheint aber gefunden. Die Analysten von GBC Research sehen aber auch aufgrund guter Perspektiven für 2023 erhebliche Kurschancen.

Das dritte Quartal lief bei Cenit gut: Der Umsatz steigt um 22,2 Prozent auf 41,95 Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis (Ebit) belasteten allerdings höhere Kosten (vor allem Löhne uns so weiter) die Entwicklung, weshalb es zu einem kleinen Minus von 2,5 Prozent auf 1,46 Millionen Euro kam. Allerdings erkannte der Vorstand schon wenige Tage nach der Vorlage der Quartalszahlen, dass sich das Geschäft eintrübt. Da das Management damals davon ausging, dass sich das allgemein verschlechterte Umfeld in den für Cenit relevanten Märkten kurzfristig signifikant erholen wird, passte die Führungsriege die Prognose an.

Demnach soll 2022 einen Umsatz von 162 bis 166 Millionen Euro gebracht haben, nachdem zuvor 170 Millionen Euro angepeilt worden waren. Beim Ebit senkte der Vorstand die Guidance von 9,0 Millionen Euro auf eine Zielspanne von 6,2 bis 6,8 Millionen Euro.

Inzwischen ist das Jahr vergangenen und die revidierten Ziele dürften mindestens erreicht worden sein. Zudem meldete die Gesellschaft einen Zukauf. Rückwirkend zum 1. Januar 2023 erwarb Cenit 100 Prozent der Anteile an der in München ansässigen mip Management Informations Partner GmbH (mip). Dies führt zu einer weiteren Stärkung des Geschäftsfeldes Enterprise Information Management, wie die Analysten von GBC Research feststellen.

Fundamental ist der Wert mit Blick auf das 2023er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 und auf die Dividenden-Rendite von 3,9 Prozent attraktiv bewertet, nachdem für das Geschäftsjahr 2023 eine erhebliche Verbesserung des Ergebnisses erwartet wird. Auch deshalb bestätigte GBC das Kaufen-Votum mit einem leicht reduzierten Kursziel von 18,20 Euro (vorher 18,70 Euro).

Leider bieten die Emittenten von Zertifikaten derzeit keine Papiere auf diesen Basiswert an. Speziell Discount-Zertifikate wären bei der vorhandenen Volatilität eine sinnvolle Anlageidee. Leider sind die Umsätze im Basiswert aber zu niedrig.



Cenit-Aktie (Tageschart): Boden scheint im Bereich von zwölf Euro gefunden



