Südzucker-Aktie // Saure Nachrichten

Rückläufige Absatzmengen und massiv gesunkene Preise am Zuckermarkt sorgten bei Südzucker im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 (per 28. Februar) für einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Nun schaut es so aus, dass die Südzucker-Aktie (729700) die Zehn-Euro-Marke nicht halten kann.

Erst im August [ HIER klicken ] hatten wir darauf hingewiesen, dass die Südzucker-Aktie charttechnisch vor dem Abgrund steht. Damals notierte der Titel noch knapp über der Zehn-Euro-Marke, die gleichzeitig eine wichtige charttechnische Unterstützung ist. In den vergangenen Tagen war das Papier vor den Halbjahreszahlen bereits unter diese Marke gerutscht. Dies war ein klares Indiz dafür, dass die Erwartungshaltung der Anleger vor den frischen Daten relativ niedrig war. Somit stellten die Umsatz- und Gewinnrückgänge keine große Überraschung dar.

So meldete der Zuckerspezialist einen Umsatzminus von 17,5 Prozent auf 5,09 Milliarden Euro. Das operative Konzernergebnis brach von 269 Millionen Euro im Vorjahr auf 42 Millionen Euro ein. Beim Ergebnis von Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kam es zu einem Rückgang von 420 Millionen Euro auf 189 Millionen Euro. Sorgen bereitet vor allem das Zuckersegment, welches einen Verlust von 89 Millionen Euro erzielte, nachdem im Vorjahr noch 72 Millionen Euro verdient worden waren.

Immerhin bestätigte das Management die im August [ HIER klicken ] gesenkte Prognose für das Gesamtjahr 2025/26. Demnach soll der Umsatz zwischen 8,3 und 8,7 Milliarden Euro durchs Ziel gehen. Beim operativen Konzernergebnis sollen 100 bis 200 Millionen Euro übrigbleiben. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Umsatz bei 9,7 Milliarden Euro und der Gewinn bei 350 Millionen Euro.

Ein Direktengagement in die Aktie erscheint mit Blick auf die angeschlagene Charttechnik als zu riskant. Zudem sind die Perspektiven unsicher, da eine Prognose zur weiteren Preisentwicklung am Zuckermarkt sehr schwierig ist. Anleger beobachten die Entwicklung der Aktie daher besser von der Seitenlinie.

Eine Anlageidee bleibt allerdings das bereits im August [ HIER klicken ] vorgestellte Discount-Zertifikat (PJ0R56) mit einer etwas längeren Laufzeit bis Juni 2026. Sofern die Aktie dann das Cap-Niveau an der Zehn-Euro-Marke wieder erreicht, erzielt der Anleger derzeit eine Maximalrendite von 10,3 Prozent oder 14,5 Prozent p. a. Sollte der Titel allerdings unter dem Cap-Level durchs Ziel gehen, dann tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 9,07 Euro pro Anteilschein, was aktuell einem Rabatt von 6,3 Prozent entspricht.

Südzucker-Aktie (Tageschart): Die Zehn-Euro-Marke ist unterschritten

Bildquelle: Südzucker; Chartquelle: stock3.com