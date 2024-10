Continental-Aktie // Neue operative Hoffnungen

Erst im August hatten wir darüber berichtet, dass Continental das Automobilgeschäft vom Reifengeschäft (samt der Kunststoffsparte) abgespalten will [ Hier klicken ]. Anschließend soll das dann eigenständige Unternehmen an die Börse gebracht werden. Diese Fantasie hatte dem Titel damals zwar keinen dynamischen Auftrieb gegeben, aber immerhin vor weiteren Kursverlusten bewahrt, so dass sich die Unterstützung im Bereich um 52 Euro als robust erwies. Nun aber überrascht der angeschlagene Konzern mit operativen Erfolgen. Und schon klettert die Conti-Aktie (543900) an die 60-Euro-Marke.

Noch im August hatte Firmenchef Nikolai Setzer die Umsatzprognose für das Gesamtjahr kassiert und auch das Ziel für die operative Marge reduziert. Gleichzeitig kündigte der Setzer ein Sparprogramm an, die den Abbau von Arbeitsplätzen vorsah, aber auch kräftige Einsparungen bei Forschung und Entwicklung angekündigt.

Nun zeigt sich der Vorstandschef etwas zuversichtlicher. Er hält die Jahresziele bei einem guten vierten Quartal für noch erreichbar, wie Analysten aus einem Informationsgespräch heraushörten. Da nun wohl keine weitere Gewinnwarnung droht, sprang die Aktie kräftig nach oben.

Allerdings ist der Titel nun an einer größeren Widerstandszone angekommen, die zwischen 60 und 62 Euro verläuft. Für einen direkt Sprung fehlt dem Papier dazu sicherlich die Kraft, da das Umfeld in der Automobilindustrie weiter sehr bedenklich ist. Ein Direktinvestment bleibt weiterhin risikofreudigen Anlegern vorbehalten, die aber streng limitiert Stück unterhalb des aktuellen Niveaus an schwachen Tagen Stücke einsammeln.

Spannend bleibt aber das bereits im August [ HIER klicken ] vorgestellte Bonus-Zertifikat mit Cap (VD455N), dessen Bewertungstag am 21. März 2025 ansteht: Bleibt die bei 44 Euro platzierte Schwelle (Abstand aktuell 26 Prozent) bis dahin unverletzt, winkt eine Bonus-Rendite von 10,4 Prozent (22,4 Prozent p.a.). Kommt es hingegen zum Schwellenbruch, tilgt der Emittent in Aktien, entsprechend dem Bezugsverhältnis von eins zu eins.

Continental-Aktie (Tageschart): am Widerstand angekommen

Bildquelle: Continental; Chartquelle: stock3.com