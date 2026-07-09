Südzucker-Aktie // Süße Prognosen

Noch im vergangenen Jahr hatte der Südzucker-Konzern seine Aktionäre mit einem Dividenden-Ausfall verärgert. Aktuell kann die Südzucker-Aktie (729700) hingegen mit dicken Kursgewinnen glänzen. Sie legte seit Jahresbeginn bereits rund ein Viertel an Wert zu. Die an diesem Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen zeigten zudem, dass der Südzucker-Konzern derzeit auf einem sehr guten Weg ist.

Bereits im Mai hatte Südzucker darauf hingewiesen, dass das Geschäft gut läuft, da der Zuckerpreis angestiegen war. Entsprechend positiv entwickelt sich bereits damals der Aktienkurs, der im Zwischenhoch bis in den Bereich um 13,00 Euro geklettert war. Auch dieses Niveau kann der Wert, nach klassischen Gewinnmitnahmen, nun wieder erreichen. Denn die Zahlen für das erste Quartal das Geschäftsjahres 2026/27 (per 28. Februar) überzeugten. Zwar sank der Umsatz um rund vier Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro. Dem stand aber gegenüber, dass das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von Anfang März bis Ende Juni um rund 40 Prozent auf 135 Millionen Euro gestiegen ist.

Das Management begründete den Gewinnsprung mit gesunkenen Kosten im Zuckergeschäft sowie höheren Erlösen für Ethanol. Am Markt kam zudem gut an, dass der Vorstand nun etwas höhere Umsätze im Gesamtjahr 2026/27 erwartet. So sollen die Erlöse nun um 100 Millionen höher als ursprünglich geplant liegen und dabei einen Wert zwischen 8,1 und 8,5 Milliarden Euro erreichen. Im Vorjahr setzte der Konzern 8,4 Milliarden Euro um.

(Noch) Keine Änderung gibt es hingegen bei der Ebitda-Prognose. Der Wert soll weiter zwischen 480 und 680 Millionen Euro aus, nach 535 Millionen Euro im Vorjahr. Dabei sei aber angemerkt, dass bei den Analysten durchschnittlich ein Wert von etwas mehr als 600 Millionen Euro erwartet wird. Dazu passt auch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für das kommende Geschäftsjahr lediglich bei 13 liegt.

Zudem erwarten die Experten schon für das nun laufende Geschäftsjahr eine Wiederaufnahme der Dividenden-Zahlung. Die Schätzungen liegen im Schnitt bei 0,20 Euro pro Anteilschein, woraus sich eine Dividenden-Rendite von 1,8 Prozent errechnet. Technisch befindet sich die Aktie allerdings noch in einem kurzfristigen Abwärtstrend, der aber schon bei einem Überschreiten der Marke von 11,40 Euro gebrochen ist. Dieser negative Trend bildete sich nach der starken Kursreaktion vom Frühjahr als die Aktie von den steigenden Zuckerpreisen profitierte. Da der Titel zudem im Bereich der Zehn-Euro-Marke sehr gut unterstützt ist, können Anleger aktuell Positionen aufbauen.

Eine Anlageidee ist zudem ein Discount-Zertifikat (HM53HA) mit einer Laufzeit bis Dezember 2026. Sofern die Aktie dann das Cap-Niveau an der Elf-Euro-Marke behaupten kann, erzielt der Anleger eine Maximalrendite von 8,2 Prozent oder 17,2 Prozent p. a. Sollte der Titel allerdings unter dem Cap-Level durchs Ziel gehen, dann tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 10,17 Euro pro Anteilschein, was aktuell einem Rabatt von rund zehn Prozent entspricht.

Das bereits im August 2025 [HIER klicken] und im Oktober 2025 [HIER klicken] vorgestellte Discount-Zertifikat (PJ0R56) mit einer Laufzeit bis Juni 2026 und Cap an der Zehn-Euro-Marke wurde zum Maximalbetrag getilgt. Anleger erzielten einen Gewinn von 10,3 Prozent oder 14,5 Prozent p. a.

Südzucker-Aktie (Tageschart): Zehn-Euro-Marke dient als Unterstützung

Bildquelle: Südzucker; Chartquelle: stock3.com