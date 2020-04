Thyssenkrupp-Aktie // Hoffnungswert für Spekulanten

Gibt es noch Hoffnung für den Stahlkocher Thyssenkrupp? Corona hat die Situation noch einmal verschlimmert und Thyssenkrupp hat seine Prognose wieder eingesammelt – gut war diese ohnehin nicht. Jetzt soll die Stahlsparte saniert werden, was wahlweise eine Herkules- und Sisiphus-Aufgabe in Zeiten reißender Auftragsketten und einer Autoindustrie im Leerlauf ist. Aber immerhin an Anfang.

Klappen soll es auch mit der Verkauf der Aufzugssparte, die eine Perle im Konzern ist. Wegen Corona gab es Zweifel, ob das Geschäft noch steht. Damit käme dringend benötigtes Geld in die klamme Kasse.

Die Thyssenkrupp-Aktie ist kein Wert für Langfristanleger, sondern eher ein Papier für kurzfristige Spekulanten. Zu diffus sind die Zukunftsaussichten. Wie wird sich die Marge entwickeln? Sind nachhaltige Gewinne möglich? Zweifel sind angebracht, zumal das wechselnde Management in den vergangenen Jahren nicht gerade glücklich agiert hat.

Charttechnisch hat die Aktie einen schönen Boden gebildet. Geht es über den Widerstand bei 6,10 Euro könnte auch die Kurslücke (Gap) zwischen 6,50 und 6,70 Euro geschlossen werden.

Thyssenkrupp-Aktie (Tageschart): Gap-Closing?



Bildquelle: Thyssenkrupp