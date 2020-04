Deutsche Telekom-Aktie // Ein Kauf – oder?

Auch die Aktie der Deutschen Telekom hat es beim Corona-Crash heftig erwischt: Sie fiel von 16,70 auf 10,40 Euro. Dabei ist das Geschäftsmodell der Telekom doch sehr robust und nicht sonderlich konjunktursensitiv.

Zudem ist die Fusion zwischen Sprint und der T-Mobile US nun endgültig besiegelt. Das nimmt Unsicherheit aus dem Markt. Letztlich ist das Manko der T-Aktie derzeit die hohe Verschuldung von 59 Milliarden Euro. Das wird aktuell an der Börse nicht gerne gesehen, da auch das Rating leidet.

Allerdings hat die Deutsche Telekom im vergangenen Geschäftsjahr einen Konzernüberschuss von 3,9 Milliarden Euro und einen freien Cash-flow von 7,0 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das sind ordentliche Zahlen.

Deshalb bleibt es auch bei der Dividende – Stand jetzt – von mindestens 0,60 Euro. Offen ist allerdings, wann die Hauptversammlung (HV), eigentlich für den 26. März geplant, nun abgehalten werden kann.

Und, leider ganz sicher ist die Dividende doch nicht, ob nicht vielleicht doch noch eine Dividenden-Ausschüttung in diesen Corona-Zeiten als nicht machbar oder gar unmoralisch gilt. Auszuschließen ist das nicht. Die politische Diskussion läuft noch.

Anderseits, was die Kassen von Finanzinvestoren füllt, kann auch die Altersvorsorge eines aktiensparenden Rentners sein, der beispielsweise als früherer Selbstständiger auf die Dividende angewiesen ist. Immerhin entspräche die Dividenden-Rendite knapp fünf Prozent.

Charttechnisch gibt es Kurslücken (Gaps) zwischen 12,70 und 12,90 Euro sowie zwischen 14,10 und 14,90 Euro zu schließen. Wir stufen die Aktie der Deutschen Telekom nach wie vor als defensiven Wert als langfristig interessant ein.

Deutsche Telekom-Aktie (Tageschart): zwei Kurslücken (Gaps) sind noch zu schließen



Bildquelle: Deutsche Telekom