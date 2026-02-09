Syzygy-Aktie // GBC-Analysten setzen auf Gewinne in 2026

Bei Syzygy läuft es derzeit nicht rund: Der Spezialist für digitales Marketing leidet unter der schwachen Konjunkturentwicklung speziell im Kernmarkt Deutschland. Daher lagen auch die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 unter den eigenen Erwartungen und unter den Analysten-Prognosen. GBC Research traut dem Unternehmen aber für das nun laufende Geschäftsjahr wieder operative Gewinne zu.

Syzygy meldete für das vergangene Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang um rund 18 Prozent auf circa 57 Millionen Euro, was den Erwartungen noch entsprach. Beim operativen Ergebnis vor Firmenwert-Abschreibungen kam es allerdings zu zusätzlichen Restrukturierungsaufwendungen. Als Folge rutschten die Bad Homburger in die roten Zahlen, was die Experten nicht prognostiziert hatten. Dies gilt auch für das Konzern-Ergebnis welches durch zusätzliche Firmenwert-Abschreibungen von 4,7 Millionen Euro belastet wurde und mit 5,7 Millionen Euro klar negativ war.

Der Syzygy-Vorstand gab zudem einen ersten Einblick in die Planungen für 2026. Demnach soll der Umsatz dann rund 50 Millionen Euro erreichen, bei einer operativen Marge zwischen drei und vier Prozent. Möglich soll dies sein, da Kostensparmaßnahmen getroffen wurden und es keine weiteren Restrukturierungsaufwendungen geben soll.

Die Experten von GBC Research passen nach diesen Aussagen ihre eigenen Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr entsprechend an: So rechnen die Analysten nun ebenfalls mit Umsatzerlösen von rund 50 Millionen Euro, nachdem bislang rund 58 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden waren. Als operative Marge sollen dabei drei Prozent erreicht werden, was einem operativen Ergebnis (Ebit) von rund 1,5 Millionen Euro entspricht.

Auch für die Folgejahre passten die Analysten ihre Schätzungen entsprechend an, was logischerweise auch im verwendeten DCF-Bewertungsmodell zu einer Reduzierung des Kursziels führt. Dieses liegt nun bei 2,70 Euro, nachdem bislang ein Niveau von 4,15 Euro erwartet worden war. Mit Blick auf das zuletzt deutlich gefallene Kursniveau der Syzygy-Aktie (510480, aktuell bei 1,57 Euro), verwundert es aber nicht, wenn GBC weiter das Urteil Kaufen vergibt.

Syzygy-Aktie (Tageschart): Suche nach dem Boden

Bildquelle: Syzygy; Chartquelle: stock3.com