ABO Wind-Aktie // Reizvolle Konsolidierung

Die Aktie von ABO Wind ist nach einer Konsolidierung im Bereich einer robusten charttechnischen Unterstützungszone angelangt. Zwischen 45 und 50 Euro hat das Papier des Windparkprojekt-Unternehmens schon Anfang 2021, nach einem Anstieg, ausgiebig verweilt (siehe Tageschart unten).

Negativ ist allerdings zu werten, dass gerade die 200-Tage-Durchschnittslinie von oben nach unten durchstoßen wurde. Noch ist der Rutsch darunter aber nicht dramatisch. Markttechnisch befindet sich die Aktie im überverkauften Bereich – der MACD hat noch nicht wieder nach oben gedreht; dazu fehlt der Aktie derzeit offenbar die Kraft.

Dabei bleibt das ABO Wind geschäftlich in der Erfolgsspur: Im Sommer 2023 soll der finnische Windpark Pajuperänkangas ans Netz gehen. Mit einer Leistung von 86,8 Megawatt wäre es das bislang größte Projekt, bei dem ABO Wind die komplette Wertschöpfung aus Planung und schlüsselfertiger Errichtung abdeckt.

Im vergangenen Jahr hat das Wiesbadener Unternehmen mit dem Windpark Välikangas in Finnland den ersten 100 Megawatt-Windpark der Firmengeschichte an den Start gebracht. Die Inbetriebnahme des zweiten 100 Megawatt-Windparks im spanischen Cuevas de Velasco steht kurz bevor. Im Unterschied zu Pajuperänkangas wurden diese beiden Windparks bereits während der Planungsphase veräußert.

ABO Wind entwickelt in Finnland seit 2013 Projekte. Im vergangenen Jahr gingen drei Windparks mit einer Gesamtleistung von etwas mehr als 163 Megawatt in Betrieb. Die 38 Vestas-Anlagen der Windparks Välikangas, Sievi und Pihtipudas liefern künftig so viel Strom wie rund 160.000 Haushalte verbrauchen. Außerdem übernimmt ABO Wind künftig die technische Betriebsführung der Anlagen. In Finnland wurden von ABO Wind Windparks mit mehr als 500 Megawatt ans Netz gebracht oder baureif verkauft.

Mittlerweile ist ABO Wind dank Kapitalerhöhungen und der Emission eines Nachrangdarlehens finanziell stärker aufgestellt als noch vor zwei Jahren. Das schafft Spielraum für weitere Projekte. Das Unternehmen ist sehr rührig und erfolgreich bei der Projektierung von Wind- und Solarparks, was sicherlich ein zukunftsträchtiges Geschäft ist und dem Unternehmen weiter steigende Gewinne bescheren dürfte. ABO Wind bleibt langfristig eine aussichtsreiche Aktie.

ABO Wind-Aktie (Tageschart): Unterstützungszone



Bildquelle: ABO Wind; Chartquelle: Guidants.com

ABO Wind-Aktie // Reizvolle Konsolidierung was last modified: Von