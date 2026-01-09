Zalando-Aktie // Kostensenkung freut Aktionäre

Frische Nachrichten, dass der Zalando-Konzern seine Vertriebsstrukturen neu ordnet und dabei auch Entlassungen einkalkuliert, sorgten zuletzt für Unruhe im Konzern. Die Zalando-Aktie konnte davon allerdings profitieren. Trotzdem bewegt sich der Titel weiter in einem relativ breiten Seitwärtskanal. Wir zeigen Perspektiven auf.

Nun sind sie also vorbei, die Tage des großen Einkaufens: Black Friday oder Black Week, Cyber Monday und letztendlich auch das Weihnachtsgeschäft. All dies sind die Hauptverkaufstage für Online-Händler. Wie letztendlich das Geschäft bei Zalando im vierten Quartal gelaufen ist, ist aber noch nicht bekannt. Der Online-Spezialist für Mode kommt dafür mit anderen Nachrichten an den Markt: So will Zalando am Standort Erfurt das Logistikzentrum bereits September 2026 schließen. Den aktuellen Plänen zufolge sind davon 2.700 Mitarbeiter betroffen.

Begründet wird die geplante Schließung mit eine Neuausrichtung des europaweiten Logistik-Netzwerks, nachdem im Vorjahr bekanntlich der Bewerber About You übernommen worden war. In den kommenden Wochen dürften nun viele Gespräche mit Betriebsrat und Mitarbeitern geführt werden, die letztendlich zu einem Sozialplan führen werden. Wie dieser Plan im Detail ausschaut und welche Einmal-Kosten Zalando erwarten darf, bleibt abzuwarten. Fest steht allerdings, dass der Konzern durch die Schließung des Standorts Erfurt mittelfristig Ausgaben sparen wird.

Die Zalando-Aktie (ZAL111) profitierte daher von der Nachricht. Weitaus wichtiger wird aber sein, wie die Zahlen für das Q4 ausfallen. Wir gehen davon aus, dass der Konzern noch vor dem 12. März, an denen die Veröffentlichung der Daten für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen ist, mit Vorab-Zahlen an den Markt kommen wird.

Zuletzt hatte Zalando durchaus positiv überraschen können. An der Kursentwicklung ist dies allerdings nicht ablesbar. Vielmehr bewegt sich der Titel in einem relativ breiten Seitwärtskanal zwischen 22 und 28 Euro. Dabei ist festzustellen, dass der steile Abwärtstrend inzwischen gebrochen ist. Fundamental ist der Wert mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 durchaus moderat bewertet. Daher gehen wir nicht davon aus, dass es nochmals zu deutlich niedrigeren Kursen kommen wird und sich die Unterstützung im Bereich von 22 Euro als stabil erweisen wird. Wir raten daher schwächere Tage weiterhin zum Einsammeln von Zalando-Aktien zu nutzen.

Uns gefällt aber weiterhin auch das im September [HIER klicken] und im November [HIER klicken] vorgestellte Bonus-Zertifikat mit Cap (FA79UC), welches am 18. September 2026 ausläuft: Bleibt die bei 14 Euro platzierte Schwelle (Abstand aktuell rund 45 Prozent) bis dahin unverletzt, winkt noch eine Bonus-Rendite von 6,9 Prozent (9,7 Prozent p.a.). Kommt es hingegen zum Schwellenbruch, tilgt der Emittent in Aktien, die dann zumindest zwischenzeitlich deutlich billiger waren oder dann noch sind.

Zalando-Aktie (Tageschart): Unterstützungszone bei 20 Euro

Bildquelle: Zalando; Chartquelle: stock3.com