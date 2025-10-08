Aurubis-Aktie // Mehr Rendite und mehr Dividende

Eine Erhöhung der Ausschüttungsquote sorgte bei der Aurubis-Aktie (676650) am gestrigen Dienstag für deutliche Kursgewinne. Ein Teil dieses Aufschlags ging allerdings am heutigen Mittwoch im frühen Handel wieder verloren, obwohl der Kupferkonzern seine Rendite aus dem operativen Geschäft weiter steigern will.

Aurubis will weiter an den Megatrends Künstliche Intelligenz, Erneuerung der Infrastruktur und an der Entwicklung hin zum E-Auto partizipieren. So soll die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) auf 15 Prozent gesteigert werden, wie der Konzern auf einem Kapitalmarkttag mitteilte. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26, welches erst am 30. September 2026 ausläuft, sieht die Verwaltung aber nun zunächst eine Rendite zwischen sieben und neun Prozent vor.

Dabei soll der operative Vorsteuergewinn zwischen 300 und 400 Millionen Euro durchs Ziel gehen. Da die Analysten im Schnitt einen Wert von 375 Millionen Euro erwartet hatten, musste die Aurubis-Aktie im frühen Mittwochshandel etwas deutlichere Kursverluste hinnehmen.

Dies schmerzt allerdings nur bedingt, denn am Vortag gehörte das Papier des Kupferkonzerns zu den Tagesgewinnen. Dafür war die Nachricht verantwortlich, dass der Konzern seine Ausschüttungsquote ab dem Geschäftsjahr 2025/26, also für das nun laufende Geschäftsjahr, erhöhen wird. So sollen bis zu 30 Prozent des operativen Gewinns nach Steuern an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Bislang hatte der Konzern eine Quote von 25 Prozent als Zielsetzung ausgegeben, die allerdings für das vor wenigen Tagen beendete Geschäftsjahr 2024/25 noch immer Gültigkeit hat.

Fundamental ist die Aurubis-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 noch attraktiv bewertet, zumal zukünftig mit steigenden Ausschüttungen zu rechnen ist. Zuletzt erhielten Anleger 1,50 Euro pro Anteilschein.

Hoffnung macht zudem die Charttechnik, nachdem der Wert den Widerstand an der 100-Euro-Marke vor wenigen Tagen durchbrechen konnte. Damit wurde der Aufwärtstrend bestätigt. Auch der heutige Rücksetzer ändert daran nichts. Wir bleiben daher bei unserer positiven Einschätzung vom Dezember 2024 [ HIER klicken ], als die Aktie bei rund 84 Euro notierte und raten Langfristanlegern, schwache Tage zum Nachkauf zu nutzen.

Aurubis-Aktie (Tageschart): auf Kurs nach oben

Bildquelle: Aurubis; Chartquelle: stock3.com