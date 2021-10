Kaufen, verkaufen oder warten // Was macht man mit Bitcoin im Jahr 2021?

Die meisten haben zumindest schon einmal von Bitcoins gehört, eventuell auch schon den ein oder anderen Coin gekauft. Vor allem seit den großen Sprüngen in den letzten Jahren ist der Bitcoin ein attraktives Investment. Vor allem der Bitcoin-Kurs ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen und hat teilweise in kurzer Zeit großer Sprünge gemacht. Doch wie wird sich der Bitcoin im Rest des Jahres entwickeln, vor allem wenn man bedenkt, dass Oktober vor der Tür steht und der Bitcoin immer stetig steigt.

Kaufen. Aktuell spricht einiges für Bitcoin kaufen. Vor allem das Durchbrechen der Barriere von 47.000 Dollar und der zweiten Hürde von 51.000 Dollar könnten zu einem Bullenmarkt führen. Diese Marken sind vor allem deshalb relevant, weil diese von Analysten oft als ein mögliches Maximum für den Bitcoin gesehen wurden. Sollten diese Marken durchbrochen werden ist es möglich das der Bitcoin neue Höhen erreicht, eventuell sogar die 100.000-Dollar-Marke vor dem Ende dieses Jahr durchbricht und auf ein neues Allzeithoch klettert. Das ist aber natürlich nur eine Spekulation unserer Seite, wir können natürlich keine Garantie geben.

Halten. Sollte man schon Bitcoin besitzen, dann sollte man diese auf jeden Fall halten. Auf der einen Seite aufgrund des eventuellen rasanten Anstiegs der uns bevorsteht. Vor allem Investoren die schon jetzt eine gewisse Zahl an Bitcoins halten, werden vermutlich ihr Investment in der nahen Zukunft nicht verlieren. Vor allem ein Kollabieren des Kurses ist nicht abzusehen, da auch der gesamte Kryptowährungen Markt sich seit seinem kleinen Fall im September vermutlich im kommenden Monat erholen wird. Auch kann es gut sein das der Anstieg des Bitcoins den Markt noch weiter anheizen wird und damit andere Kryptowährungen auch im Wert steigen lässt.

Verkaufen. Wir würden in der aktuellen Situation ganz klar vom Verkaufen abraten, da alle Zeichen auf einen Anstieg des Bitcoins hindeuten. Vor allem die sich entspannte Lage an den US-Finanzmärkten wird auch den Bitcoin Kurs anfeuern, eventuell gibt es einen kleinen Dämpfer, wenn die Geldpolitik der US-Notenbank geändert wird. Dieser wird aber nur von kurzer Dauer sein und könnte sich eventuell sogar als Chance für den Bitcoin erweisen. Da mehr Investoren das virtuelle Geld als stabile Alternative den Fiat Währungen vorziehen könnten. Allerdings lässt sich bei Kryptowährungen nie genau vorhersagen wie sich diese entwickeln werden.

Bildquelle: MichaelWuensch / Pixabay

