Einhell-Aktie // Aussichtsreiches Signal

Bei der Aktie von Einhell [Plusvisionen hatte zuletzt HIER berichtet] hat sich eine spannende charttechnische Situation herauskristallisiert, die Hoffnung auf weiter steigende Kurse macht. Kürzlich hat der Hersteller von Elektrowerkzeugen und Elektrogartengeräten den höchsten Halbjahresumsatz in der bisherigen Unternehmensgeschichte gemeldet.

Bereits in den ersten drei Monaten 2025 verkündete Einhell einen Rekordumsatz mit einem Plus von 12,4 Prozent auf 302,8 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2025 kletterte der Umsatz um 9,4 Prozent auf 630,2 Millionen Euro (währungsbereinigt um plus 11,6 Prozent). Das Ergebnis vor Steuern (Ebt) erhöhte sich von 50,1 auf 61,8 Millionen Euro, wodurch die Ebt-Marge 9,8 Prozent erreichte. Haupttreiber waren die Akku-Plattform Power X-Change, die inzwischen 53 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht und ein starkes Wachstum in Kernmärkten.

Vorsteuer-Ergebnis und Vorsteuer-Marge sind umso erstaunlicher, als dass Einhell im ersten Halbjahr 8,2 Millionen Euro investiert hat, unter anderem in den Standort am Hauptsitz in Landau an der Isar. Mit der Gründung von Einhell Digital Greece (IT-Services) und Einhell Latam (Kolumbien) baute das Unternehmen zudem seine internationale Präsenz aus. Erfolgreich zeigen sich bereits getätigte Investitionen, so sollen in der 2024 in Betrieb genommenen Akkufertigung in Ungarn 2025 bereits mehr als eine Million Akkus gefertigt werden.

Vermögensverwaltung testen +3,25 % Zinsen p. a. für 3 oder 6 Monate

Jetzt testen

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Einhell einen Umsatz zwischen 1.150 und 1.175 Millionen Euro sowie eine Rendite vor Steuern von 8,5 bis 9,0 Prozent. Mit dem Eintritt in neue Märkte wie USA und Südkorea will Einhell die Basis für weiteres profitables Wachstum schaffen. Der Anteil der erfolgsträchtigen Power X-Change-Plattform am Konzernumsatz soll bis 2027 auf mehr als 70 Prozent steigen.

Charttechnisch ist die Einhell-Aktie im Mai aus einer Keilformation nach oben ausgebrochen. Zuvor wurde schon eine Widerstandslinie im Bereich von 67 Euro überwunden. Auch gelang der Sprung über das Hoch aus dem Jahr 2022 bei 75 Euro (siehe auch Tageschart unten).

Die anschließende Konsolidierung ließ die Aktie in diesem Bereich pendeln. Nun deutet sich ein Anstieg über das bisherigen Jahreshoch bei knapp 80 Euro an. Sollte sich der Kurs darüber etablieren, dürfte das der Auftakt zu einem weitern Aufwärtsschub sein. Die Einhell-Aktie bleibt ein attraktives Investment.

Einhell-Aktie (Tageschart): aussichtsreiche Formation

Bildquelle: Einhell Germany; Chartquelle: stock3.com