Somec-Aktie // GBC Research sieht deutliches Aufwärtspotenzial

Im Juli hat die italienische Somec (A2JL41) neue starke Auftragseingänge im Marinebusiness im Gesamtwert von mehr als 57 Millionen Euro im Kernsegment „Horizons“, der Schiffsverglasungssparte, bekannt gegeben. Die Verträge erweitern die bereits mit einer führenden finnischen Werft unterzeichneten Vereinbarungen, die im Dezember und im Januar veröffentlicht wurden.

Die geschlossenen Verträge umfassen die schlüsselfertige Lieferung der Balkonsysteme des neuen motorisierten vertikalen Öffnungssystems, das für sogenannte Infinity Cabins entwickelt wurde sowie Fenster und Verglasungen für die oberen Decks im Bugbereich für insgesamt drei Kreuzfahrtschiffe. Die Lieferung ist für den Zeitraum 2028 bis 20230 geplant. Die wirtschaftlichen Auswirkungen hieraus werden zwischen 2026 und 2030 erwartet.

Zuvor hatte Somec im Juli 2025 erhaltene großvolumige Aufträge für seinen Horizons- und „Talenta“-Geschäftsbereich im Gesamtwert von mehr als 110 Millionen Euro bekannt gegeben. Der erste Vertrag wurde mit Fincantieri (Europas größtem Schiffsbaukonzern) über drei Schiffe der ACE-Serie für Carnival Cruise Line (eines davon als Option) unterzeichnet, die jeweils bis zu 8.000 Passagiere befördern können.

Somec soll das komplette vorgefertigte Balkonmodulsystem sowie leistungsstarke Schiebefensterrahmen für alle Kabinen liefern. Die Auslieferung der Kreuzfahrtschiffe ist für den Zeitraum 2027 bis 2028 vorgesehen, wobei die wirtschaftlichen Effekte im gleichen Zeitraum zu erwarten sind.

Der zweite Vertrag, der mit dem französischen Unternehmen Chantiers de l’Atlantique unterzeichnet wurde, umfasst ein Schiff der Oasis-Serie der Royal Caribbean Group-Flotte. Somec wird hierfür das gesamte Ocean View Balcony-Paket liefern, einschließlich der Verglasung, Windschutzscheiben und Balustraden für die öffentlichen Bereiche sowie die Suiten, Familiensuiten und Royal Suiten. Die Auslieferung des Schiffes ist für das erste Halbjahr 2028 geplant, wobei die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Auftrags auf den Zeitraum von 2026 bis 2028 entfallen.

Oxin als eine der bedeutendsten Gesellschaften Talenta-Sparte – professionelle Küchensegment – von Somec wird hingegen eine schlüsselfertige Lösung für das neue Kreuzfahrtschiff der japanischen Ryobi Holdings in der West Sea-Werft in Viana do Castelo (Portugal) liefern. Der Auftrag umfasst den Bau und die komplette Ausstattung der Wäscherei- und der Cateringbereiche (Küchen, Bars, Lagerräume und Kühlräume).

Gleichzeitig wird Somec für den Einbau aller leistungsfähigen Schiebefenster und Balkonkabinentrennwände, der vertikalen motorisierten Schiebefenster, der durchgehenden Verglasung der öffentlichen Räume und des Skydome verantwortlich sein. Die Auslieferung ist für das erste Quartal 2027 geplant. Mit den wirtschaftlichen Auswirkungen wird zwischen dem Zeitraum 2025 und 2026 gerechnet.

Daneben wird Oxin auch am Bau von sechs Schiffen für Viking bei der Fincantieri-Werft beteiligt sein, von denen vier unter Option stehen. Konkret geht es um den Bau der Küchen, der Cateringbereiche und der Bars an Bord. Oxin wird ein schlüsselfertiges Paket liefern, das alle Phasen des Projektes unter dem Banner Made in Italy umfasst, einschließlich Design, Produktion, Installation und Kundendienst für die ausgestatteten Bereiche. Die Schiffe werden zwischen 2030 und 2033 ausgeliefert, und die wirtschaftlichen Effekte werden sich im gleichen Zeitraum bemerkbar machen.

Die starken Auftragseingänge aus dem Marinebusiness, von bedeutenden (Kreuzfahrt-)Werften über fast alle Konzernsparten hinweg, unterstreiche die führende Marktposition der Somec-Gruppe in diesem boomenden Sektor, so GBC Research. Zugleich würden die erhaltenen großvolumigen Aufträge für einen wachsenden Auftragsbestand und eine wirtschaftliche Sichtbarkeit bis in das Jahr 2033 hinein sorgen. Die verzeichneten erheblichen Auftragseingänge im traditionell hochmargigen maritimen Kerngeschäft seien ein wichtiger Faktor, damit der Somec-Konzern auch mittel- und langfristig seinen Wachstumskurs fortsetzen könne.

Die positiven Auftragsmeldungen bestärken GBC Research in der positiven Grundeinschätzung zur Somec-Gruppe und zu den weiterhin vielversprechenden Perspektiven des Konzerns. Den Halbjahreszahlen des Unternehmens werde GBC seine bisherigen Schätzungen und Bewertung wieder aktualisieren beziehungsweise überprüfen. Bis dahin bestätigt GBC seine Prognosen mit einer erwarteten starken Margen-Steigerung und der Fortsetzung des Wachstumskurses. GBC Research sieht ein Kursziel von 22,50 Euro und vergibt das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse kann HIER heruntergeladen werden.

Bildquelle: Somec