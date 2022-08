GK Software-Aktie // Wichtiger Lidl-Einkauf

Lidl (Schwarz Gruppe) will seine Kassensoftware in den den nächsten Jahren umrüsten auf die offene Plattform Cloud4Retail von GK Software umrüsten. GK Software ist bereits seit 1999 Technologiepartner von Lidl und liefert unter anderem die Kassenlösung für alle Lidl-Filialen in mehr als 30 Ländern.

Mit dem neuen System ist die Einbindung mobiler Services für die Kunden in den Filialen, eine Verzahnung mit digitalen Angeboten und der Einsatz moderner Cloud-Technologien möglich. Die Digitalisierung beschleunigt sich auch im Einzelhandel und GK Software ist hier ein gewichtiger Treiber. Die Services rund um die Filialen sollen deutlich vielfältiger werden.

Der Abschluss dieses Cloud4Retail-Vertrages erfolgte schon im ersten Quartal 2022 und ist bereits in den Umsatz– und Ergebniszahlen des ersten Quartals 2022 sichtbar: Da wuchs der Umsatz um 31 Prozent auf 39,8 Millionen Euro. Der Lidl-Deal war Basis für diesen Anstieg, aber auch generell eine starke Nachfrage nach Erweiterungen der Cloud-Standardplattformen.

Der Betriebsgewinn (Ebit) kletterte sogar um 154 Prozent auf 8,1 Millionen Euro, woraus sich eine sensationelle Marge von 20,4 Prozent errechnet. Das sieht der Vorstand als Bestätigung dafür das mittelfristige Margen-Ziel von 15 Prozent bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2023 zu erreichen. Das Umsatzplus soll sich 2022 auf dem Niveau des Vorjahres bewegen als die Erlöse um elf Prozent zulegten.

Angesichts der Wachstumsaussichten (Digitalisierung des Einzelhandels) und einer hohen Ebit-Marge ist die Aktie eher günstig bewertet. Für das laufende Geschäftsjahr können die Aktionäre sogar eine kleine Dividende erwarten. Charttechnisch schickt sich die Aktie gerade an, den bestehenden Abwärtstrend (dort verläuft auch die 200-Tage-Durchschnittslinie) zu überwinden. Bei Kursen über 140 Euro würde sich die technische Situation merklich aufhellen.

GK Software-Aktie (Tageschart): Gelingt der Sprung über den Abwärtstrend?



Bildquelle: GK Software; Chartquelle: Guidants.com

