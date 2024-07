BHB Brauholding Bayern Mitte-Aktie // Darauf ein Frankenstein!

Mary Shelley und ihre Freunde liebten Geschichten, auch Geistergeschichten. So könnte auch Frankenstein entstanden sein als über Genf ein Gewitter tobte, Blitze in den See krachten und die Gullys all das Wasser, das vom Himmel stürzte kaum noch aufnehmen konnten. Bedrohlich wie diese Nacht war auch Shelley Protagonist, Victor Frankenstein, der als Medizinstudent nach Ingolstadt reist, um dort seinen Forschungen nachzugehen – und schließlich Frankenstein zum Leben erweckte. Die Geburtsstadt Ingolstadt feiert dieses Ereignis und die BHB Brauholding Bayern–Mitte, mit Sitz in Ingolstadt, liefert das passende Kaltgetränk – ein Victor Frankenstein Bier – dazu. Na dann, Prost!

Auch sonst hat die BHB Brauholding Bayern-Mitte, notiert an der Börse München im Mittelstandssegment Maccess, guten Grund zum Anstoßen: Im vergangenen Geschäftsjahr 2023 wurde der Getränke-Absatz um 5,5 Prozent auf 209.000 Hektoliter gesteigert. Der Umsatz kletterte dadurch um 13,3 Prozent auf 18,8 Millionen Euro und unter dem Strich blieb ein Betriebsgewinn (Ebit) von 409.000 Euro und ein operativer Gewinn (Ebitda) von 2.099.000 Euro.

Der Nettogewinn ging von 350.000 auf 240.000 Euro zurück. Dennoch wurde eine Dividende von 0,06 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 geht die BHB von einem Gesamtabsatz von 210.000 Hektoliter aus (plus-minus fünf Prozent). Der Umsatz soll bei mindestens 19,1 Millionen Euro liegen, bei einen Ebit von 530.000 Euro und einem Ebitda von 2.340.000 Euro. Geplant ist auch eine „angemessene“ Dividende.

Der BHB-Konzern verfügt mit Herrnbräu, Ingobräu, Gritschenbräu, Leitner-Bräu, Bürgerliches Brauhaus, Bernadett Brunnen und Schlossbrauerei Herrngiersdorf über bekannte Marken in den Kernregionen Bayerns und zugleich zählt der Standort zu einer der wachstumsstärksten Regionen Deutschlands. Hinzu kommt die Freude am Brauen, auch neuer (Event-) Marken wie Victor Frankenstein (Craft Beer).

Ein weiteres Plus der BHB ist ein äußerst dynamisches und stark wachsendes Exportgeschäft (vor allem Italien). Kostensenkungsmaßnahmen sollten tendenziell die Gewinnrendite verbessern und mit einem Eigenkapital in Höhe von 11,1 Millionen Euro bei einem aktuellen Börsenwert von 8,2 Millionen Euro verfügt die BHB über eine solide Substanz.

GBC Research blickt für die BHB Brauholding Bayern Mitte-Aktie positiv in die nahe Zukunft: Perspektivisch erwarten die GBC-Analysten insbesondere aufgrund von Skaleneffekten eine Verbesserung der Profitabilität. Dementsprechend gehen sie für die Schätzjahre 2025 und 2026 davon aus, dass sich die bereits eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung positiv auf die zukünftige Ergebnis- und Margenentwicklung auswirken werden. GBC vergibt ein Kaufen bei einem Kursziel von 3,50 Euro (GBC-Analyse vom 16. Mai 2024).

BHH Brauholding Bayern Mitte-Aktie (Wochenchart): im langjährigen Mittel

Bildquelle: Plusvisionen; Chartquelle: stock3.com