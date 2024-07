12. Hamburger Investorentage // Jetzt anmelden!

Die Hamburger Investorentage (HIT) – nächster HIT findet am 21. und 22. August statt – sind eines der bedeutendsten Kapitalmarktevents für mittelständische Unternehmen aus der DACH-Region und die führende Nebenwerte-Konferenz des Nordens.

Der HIT findet zweimal im Jahr statt und wird von Investoren und Emittenten insbesondere für ein hochkarätiges Teilnehmerfeld sowie die hohe Reichweite sehr geschätzt. Erfolgsgaranten des HITs sind das Hamburger Researchhaus Montega sowie die traditionsreiche Privatbank DONNER & REUSCHEL, welche die Konferenz partnerschaftlich ausrichten und ihre Expertise im Kapitalmarktbereich zum Wohle aller Teilnehmer bündeln.

Typische Teilnehmer sind Family Offices und Vermögensverwalter sowie Fondsmanager mit einem Fokus auf Nebenwerte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf Seite der Emittenten achten wir auf eine hohe Qualität der Equity Story (Programm HIER) und streben ein ausgewogenes Teilnehmerfeld mit Unternehmen verschiedener Größe und aus unterschiedlichen Sektoren an.

Vermögensverwaltung testen + 4,50 % Zinsen p. a. für 3, 6 oder 9 Monate.

Hier geht es zum Test-Angebot.



Insgesamt werden pro Konferenz mehr als 60 Emittenten aus unterschiedlichen Branchen an zwei Konferenztagen die Gelegenheit haben, Investoren von einem Investment in das eigene Unternehmen zu überzeugen. Jeder teilnehmende Emittent wird dabei an einem der beiden Tage neben einer Unternehmenspräsentation mit Q&A-Session auch zahlreiche One-on-One-Gespräche führen können. Das Konferenzprogramm beinhaltet darüber hinaus zwei hochkarätige Abend-Events, die am Vorabend sowie am Abend des ersten Konferenztages stattfinden.

Das Auftaktevent in der renommierten Heritage Rooftop Bar bietet am Vorabend der Konferenz bereits eine erste ideale Möglichkeit, sich bei sensationellem Blick auf die Außenalster mit anderen Konferenzteilnehmern auszutauschen und zu Netzwerken.

Wir begrüßen die Teilnehmer des HITs am Abend des ersten Konferenztages zu unserem exklusiven Event im Tortue, welches sich nur wenige Gehminuten vom Konferenzhotel befindet. Der gemütliche Innenhof mit französischem Flair sowie das hochwertige Live-Cooking-Buffet und die erfrischenden Drinks schaffen ideale Rahmenbedingen für den persönlichen Austausch und um die Highlights des ersten Konferenztages Revue passieren lassen.

Die Anmeldung ist ab sofort über konferenz@montega.de möglich.

Bildquelle: Montega; Fotograf: Patrick Lux