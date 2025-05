Hensoldt-Aktie // Massenweise Aufträge

Die Performance der Hensoldt-Aktie (HAG000) kann sich sehen lassen. Allein in den vergangenen drei Monaten ging es knapp 90 Prozent nach oben. Auf Sicht von drei Jahren steht gar ein Plus von 185 Prozent. Möglich machte dies zweifelsfrei die Zeitenwende, die mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine eng verbunden ist. Dies belegen auch die guten Zahlen für das erste Quartal die der Rüstungskonzern am gestrigen Dienstag veröffentlicht hat.

Als Spezialist für Radaraufklärung profitiert Hensoldt von den Aufrüstungsplänen in Europa. So sammelte der Rüstungselektroniker allein im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres Bestellungen von mehr als 700 Millionen Euro ein. Dies sind rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem Produkte, die im Zusammenhang mit dem Kampfjet Eurofighter stehen, trieben den Auftragsbestand auf den Rekordwert von 6,9 Milliarden Euro.

Dagegen scheinen die Umsätze des ersten Quartals eher Kleingeld zu sein. Denn die Erlöse stiegen lediglich auf 995 Millionen Euro, was allerdings einem Plus von rund 20% entspricht. Etwas überraschend rutschte das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um neun Prozent auf rund 30 Millionen Euro ab. Dies ist aber vor allem weiterhin hohen Investitionen geschuldet, die eben Zusammenhang mit der Auftragsabarbeitung stehen.

Wenig überraschend bestätigte Vorstandschef Oliver Dörre daher die Ziele für das Gesamtjahr. Demnach soll der Umsatz in 2025 zwischen 2,5 und 2,6 Milliarden Euro betragen, nach 2,24 Milliarden Euro im Vorjahr. Davon sollen rund 18 % als Ebitda-Marge übrigbleiben.

Mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34 (auf Basis der geschätzten Gewinne für 2026) ist die Aktie zweifelsfrei kein Schnäppchen. Und vor allem das Sentiment, die angekündigten Militärausgaben der Bundesregierung und die veränderte geopolitische Situation sprechen aber für weiter steigende Kurse. Langfristanleger können daher schwache Tage zum Einstieg nutzen.

Sehr gut gefällt uns aber auch ein Discount-Zertifikat (SY2ENQ) mit Cap bei 70 Euro und Laufzeit bis September 2025. Geht die Aktie über dem Cap bei 70 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 16,7 Prozent (43,2 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 70er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 60,00 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von ordentlichen 12,9 Prozent gleichkommt.

Hensoldt-Aktie (Tageschart): Frühjahres-Euphorie

Bildquelle: Hensoldt; Chartquelle: stock3.com