GEA-Aktie / Stark beim Gewinn, knausrig bei der Dividende

Überraschend hohe Umsätze und Gewinne für das Jahr 2022 konnte GEA vermelden. Bei der Dividende blieb der Anlagenbauer hingegen – trotz einer Erhöhung – hinter der Markterwartung. Da aber auch der Ausblick auf 2023 stimmt, setzt die GEA-Aktie (660200) ihre Erholung weiter fort.

Im Detail steigerte GEA den Umsatz um 9,8 Prozent auf 5,16 Milliarden Euro. Ohne die Berücksichtigung von Zu- und Verkäufen sowie von Wechselkurseffekten wäre es immerhin zu einem Plus von 8,9 Prozent gekommen. Mit beiden Werten liegt der Konzern aber klar über dem ausgegebenen Ziel, welches ein Plus von sieben Prozent ankündigte.

Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) ging es um rund 14 Prozent auf 712 Millionen Euro nach oben. Auch hier übertraf das Unternehmen die eigenen Erwartungen und die Analystenschätzungen. Zudem wies das Management darauf hin, dass der Ausstieg aus dem Russland-Geschäft den Gewinnanstieg um rund 100 Millionen Euro drosselte.

Als Lohn für die gute Entwicklung sollen die Aktionäre eine um 0,05 auf 0,95 Euro erhöhte Dividende erhalten. Hier hatte der Markt mit mindestens 1,00 Euro pro Aktie gerechnet. Doch diesen Schritt hebt sich Vorstandschef Stefan Klebert wohl für das laufende Geschäftsjahr auf.

Denn Klebert erwartet für 2023 erneut steigende Umsätze und Gewinne. Bereinigt um Währungskurse und um Käufe beziehungsweise Verkäufe von Firmenanteilen sollen die Erlöse um mehr als fünf Prozent steigen. Beim Ebitda soll es auf 730 bis 790 Millionen Euro nach oben gehen, was einem Plus zwischen 2,5 und 11,0 Prozent entspräche. Klebert betonte dabei aber auch, dass es weiterhin Engpässe bei Elektronik-Bauteilen gibt, die noch immer negative Auswirkungen haben können.

Die GEA-Aktie zog trotzdem weiter an und bewegt sich mit dem aktuellen Kursniveau um 42,50 Euro weiter auf das Rekordhoch bei 48,55 Euro zu, welches der MDAX-Wert zu Beginn des Jahres 2022 markiert hatte. Fundamental wäre ein entsprechender Durchmarsch zu dieser Marke durchaus gerechtfertigt. Denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 15 und die Dividenden-Rendite erreicht 2,2 Prozent. Somit können Anleger auf den intakten Aufwärtstrend aufspringen.

Aussichtsreich erscheint auch ein Discount-Zertifikat (SQ75D9) mit Cap bei 45 Euro und Laufzeit bis Dezember 2023. Geht die Aktie über dem Cap bei 45 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 13,2 Prozent (16,7 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 45er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 39,74 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

GEA-Aktie (Tageschart): Trend zeigt nach oben

Bildquelle: GEA; Chartquelle: stock3.com

