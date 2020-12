Artec Technologies // Behörden-Großauftrag beflügelt Aktie

Ermittlungsbehörden wie Bundes- und Landeskriminalämter sind gute Kunden von Artec Technologies-Anwendungen. Bereits 2019 erhielt das Software-Unternehmen einen Erweiterungsauftrag mit einem „deutlich“ sechsstelligen Auftragsvolumen einer Bundesbehörde für ein cloudbasiertes Multieye-BOS-Videowarehouse-System (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben).

Nun hat Artec Technologies den Zuschlag einer deutschen Sicherheitsbehörde zur Lieferung einer cloudbasierten-audiovisuellen Plattform zur Kriminalitätsprävention und Gefahrenabwehr erhalten. Der Auftrag umfasst die Lieferung der Software, sowie Service- und Updateleistungen für die nächsten vier Jahre. Das Auftragsvolumen liegt im mittleren sechsstelligen Euro Bereich. Der Software-Anteil wird noch im laufenden Jahr umsatz- und ergebniswirksam.

In den beiden kommenden Jahren erwartet Artec mehrere Anschlussaufträge der Sicherheitsbehörde in vergleichbarer Größenordnung. Artec hat den Multieye BOS Manager speziell für Lagezentren und Leitstellen entwickelt. Auf der intelligenten Plattform werden Einsätze vorbereitet, gesteuert und anschließend ausgewertet. Der BOS Manager soll die Ermittlungs- und Verwaltungstätigkeit von Behörden erleichtern.

In Zeiten einer wachsenden Terrorbedrohung – Frankreich! – bleiben die Produkte und Dienstleistungen von Artec Technologies von Sicherheitsbehörden gefragt [siehe auch Plusvisionen-Analyse hier]. Den Zuschlag für den Großauftrag goutiert die Börse mit einem kräftigen Kursplus. Die Aktie bleibt ein reizvolles Investment.

Charttechnisch war das Überschreiten der Vier-Euro-Marke ein Kaufsignal. Der mittelfristige Abwärtstrend verläuft bei 5,70 Euro (siehe auch Chart unten).

Artec Technologies-Aktie (Tageschart): nächster Aufwärtsschub



