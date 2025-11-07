Zalando-Aktie // Runter, rauf, runter, rauf?

Frische Quartalszahlen und die Nachricht, dass Zalando eine längerfristige strategische Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) bis zum Jahr 2030 eingegangen ist, haben die Zalando-Aktie am gestrigen Donnerstag um mehr als zehn Prozent nach oben geschoben. Am heutigen Freitag folgt allerdings die Gegenbewegung.

Im Vorfeld der Quartalszahlen hatte die Zalando-Aktie deutlichere Kursverluste hinnehmen müssen. Am Markt war befürchtet worden, dass der Online-Modehändler die Expertenerwartungen nicht erreichen kann, da die Konsumneigung nachlässt. Mit einem Umsatzplus von 26,5 Prozent auf rund drei Milliarden Euro hat der Konzern aber abgeliefert. Gleichzeitig stieg das Bruttowarnvolumen (GMV) um 21,6 Prozent auf rund 4,2 Milliarden Euro. Auch dies lag absolut im Rahmen der Erwartungen, nach der erstmaligen Konsolidierung des Zukaufs About You.

Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kam es zu einer kleinen Verbesserung von 92,7 Millionen auf 96,3 Millionen Euro. Dies lag am unteren Rand der Erwartungen. Demgegenüber überzeugten die Daten für die aktiven Kunden: Hier ging es von 50,3 auf 61,4 Millionen, was allerdings ebenfalls vor allem der erstmaligen Konsolidierung von About You zu verdanken ist. Beim Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte das Management die aktuellen Daten, wonach der Umsatz zwischen 12,1 und 12,4 Milliarden Euro durchs Ziel gehen wird, bei einem Ebit und 550 bis 600 Millionen Euro.

Die Zalando-Aktie (ZAL111) hatte erst vor wenigen Tagen bei 22,37 Euro ein neues Jahrestief markiert. Davon konnte sich der Titel nach den Zahlen und der DFB-Meldung lösen. Allerdings erwiesen sich die gestrigen Kursgewinne als nicht nachhaltig, denn am heutigen Freitag geht es wieder auf ein Niveau knapp über der 23-Euro-Marke nach unten. Genau hier verlaufen allerdings wichtige charttechnische Unterstützungen.

Wichtig wird nun sein, wie das bevorstehende Weihnachtsgeschäft läuft. Hier generiert Zalando einen Großteil des Gewinns. Die Entwicklung im Q3 zeigt allerdings, dass sich Zalando auch im schwierigen Marktumfeld mehr als behaupten kann. Wir setzen zudem darauf, dass sich der Titel an der technischen Unterstützung bei 23 Euro fängt und von dort eine Gegenbewegung startet. Langfristanleger können daher in diesem Bereich Stücke einsammeln.

Das bereits im Mai [HIER klicken] vorgestellte Discount-Zertifikat (SY2ENQ) mit Cap bei 28 Euro und Laufzeit bis Dezember 2025 dürfte das Cap-Niveau bei 28 Euro kaum noch erreichen. Es darf trotzdem im Depot bleiben, da der Anleger dann die Aktie bezieht, deren Einstandskurs bei 25,42 Euro liegt, Was damals der Empfehlungskurs des Zertifikats war.

Uns gefällt aber weiterhin auch das im September [HIER klicken] vorgestellte Bonus-Zertifikat mit Cap (FA79UC), welches am 18. September 2026 ausläuft: Bleibt die bei 14 Euro platzierte Schwelle (Abstand aktuell knapp 40 Prozent) bis dahin unverletzt, winkt eine Bonus-Rendite von 12,4 Prozent (14,1 Prozent p.a.). Kommt es hingegen zum Schwellenbruch, tilgt der Emittent in Aktien, die dann zumindest zwischen zeitlich deutlich billiger waren oder dann noch sind.

Zalando-Aktie (Tageschart): An der Unterstützung angekommen

Bildquelle: Zalando, Chartquelle: stock3.com