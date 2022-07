Aktien // Drei Schritte zum profitablen Portfolio

Ein gut diversifiziertes Portfolio, also eines in der die Risiken auf mehrere unterschiedliche Aktien und Anlageklassen verteilt sind, ist für den Erfolg eines jeden Anlegers unerlässlich. Ein Privatanleger muss wissen, wie die beste Vermögensaufteilung aussieht, um persönlichen Anlagezielen und der eigenen Risikotoleranz zu entsprechen. Mit anderen Worten: Das Portfolio soll den künftigen Kapitalbedarf decken und gleichzeitig Sicherheit geben. Mit einem systematischen Ansatz können Anleger ein auf ihre Anlagestrategie abgestimmtes Portfolio zusammenstellen. Für einen solchen Ansatz gibt es drei wesentliche Schritte.

Die drei Schritte im Schnelldurchgang

Insgesamt ist ein gut diversifiziertes Portfolio die beste Voraussetzung für ein beständiges langfristiges Wachstum der Anlagen. Zunächst müssen die Anlageziele und die eigene Risikotoleranz bestimmt werden. In einem zweiten Schritt werden einzelne Vermögenswerte für das Portfolio ausgewählt. Dann, das ist ein kontinuierlicher Prozess, wird die Diversifizierung des Portfolios überwacht und geprüft, wie sich die Gewichtung verändert. Bei Bedarf muss der Aktien- oder ETF-Bestand angepasst werden: welche untergewichteten Wertpapiere können mit den Erlösen aus dem Verkauf der übergewichteten Wertpapiere gekauft werden?

Zuerst: Asset Allocation – Was soll mit der Anlage erreicht werden?

Die erste Aufgabe bei der Zusammenstellung eines Portfolios besteht darin, individuelle finanzielle Situation und Ziele zu ermitteln. Ein wichtige Faktor ist die Zeit, die für das Wachstum der Anlagen zur Verfügung steht. Aber auch die Höhe des anzulegenden Kapitals und der zukünftige Einkommensbedarf sind genauso wichtig. Eine unverheiratete, 22-jährige Hochschulabsolventin, die gerade ihre Karriere beginnt, braucht eine andere Anlagestrategie als ein 55-jähriger Verheirateter, der die College-Ausbildung seiner Kinder mitfinanzieren und im nächsten Jahrzehnt in Rente gehen will.

Ein zweiter zu berücksichtigender Faktor ist die Persönlichkeit des Anlegers und die individuelle Risikobereitschaft. Kann der mögliche Verlust eines Teils des Geldes in Kauf genommen werden, um eine höhere Rendite zu erzielen? Jeder möchte Jahr für Jahr hohe Renditen erzielen, aber wenn nachts nicht mehr geschlafen werden kann, weil die Anlagen kurzfristig sinken, sind die hohen Renditen den Stress wahrscheinlich nicht wert.

Die Klärung der aktuellen Situation, des künftigen Kapitalbedarfs und der Risikotoleranz bestimmt, wie Anlagen auf die verschiedenen Anlageklassen verteilt werden sollten. Die Möglichkeit höherer Renditen geht auf Kosten eines höheren Verlustrisikos (ein Prinzip, das als Risiko-Rendite-Abwägung bekannt ist). Dieses Risiko kann und sollte nicht ausgeschaltet werden, sondern für die individuelle Situation und den eigenen Lebensstil optimiert werden.

Ein junger Mensch, der nicht auf sein Einkommen angewiesen ist, kann es sich zum Beispiel leisten, auf der Suche nach hohen Renditen größere Risiken einzugehen. Derjenige, der kurz vor dem Ruhestand steht, muss sich dagegen darauf konzentrieren, sein Vermögen zu schützen und die Erträge aus diesem Vermögen steuereffizient zu nutzen.

Schritt 2: Aggressiver oder konservativer Anleger?

Generell gilt: Je mehr Risiko getragen werden kann, desto aggressiver wird das Portfolio sein, das heißt: Ein größerer Anteil wird in Aktien und weniger in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere investiert. Umgekehrt wird das Portfolio umso konservativer sein, je weniger Risiko eingegangen werden kann. Das Hauptziel eines konservativen Portfolios besteht darin, seinen Wert zu schützen, ein laufendes Einkommen aus den Anleihen zu erzielen und außerdem ein gewisses langfristiges Kapitalwachstumspotenzial durch die Anlage in hochwertige Aktien zu haben.

Anlageklassen können noch weiter in Unterklassen unterteilt werden, die ebenfalls unterschiedliche Risiken und Ertragspotenziale haben. So könnte ein Anleger beispielsweise den Aktienanteil seines Portfolios auf verschiedene Industriesektoren und Unternehmen mit unterschiedlicher Markt-kapitalisierung sowie auf in- und ausländische Aktien aufteilen. Der Anleiheanteil könnte zwischen kurz- und langfristigen Anleihen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen usw. aufgeteilt werden.

Schritt 3: Eine Daueraufgabe – die Neugewichtung des Portfolios

Mit einem einmal zusammengestellten Portfolio ist es leider nicht getan. Es muss regelmäßig analysiert und neu gewichtet werden, da die ursprüngliche Gewichtung aufgrund von Kursveränderungen nicht sehr lange gleichbleibt. Um die tatsächliche Aufteilung des Portfolios zu beurteilen, sollten die Anlagen quantitativ kategorisiert werden und das Verhältnis ihrer Werte zum Gesamtportfolio klar sein.

Weitere Faktoren, die sich im Laufe der Zeit ändern können, sind die aktuelle finanzielle Situation, künftige Bedürfnisse und die Risikobereitschaft. Wenn sich diese Faktoren ändern, muss das Portfolio möglicherweise entsprechend angepasst werden. Wenn die Risikotoleranz gesunken ist, sollte vielleicht die Anzahl der Aktien reduzieren. Oder man ist jetzt bereit, ein höheres Risiko einzugehen, und steigt vorsichtig in volatilere Small-Cap-Aktien ein.

Das Aktienportfolio: Das Wichtigste kurz zusammengefasst

Ob Sie Ihren Vermögensaufbau mit der teuren Hausbank oder einem Online-Trading-Portal aufbauen: Entscheidend ist, dass Sie vor allem die Diversifizierung im Auge behalten. Es reicht nicht aus, Wertpapiere aus jeder Anlageklasse zu besitzen; Sie müssen auch innerhalb jeder Klasse diversifizieren. Achten Sie darauf, dass Ihre Bestände innerhalb einer bestimmten Anlageklasse auf eine Reihe von Unterklassen und Branchen verteilt sind.

Anleger können mit Investmentfonds und börsengehandelten Fonds eine hervorragende Diversifizierung erreichen. Diese Anlageinstrumente ermöglichen es Einzelanlegern mit relativ geringen Beträgen, die Größenvorteile zu nutzen, die große Fondsmanager und institutionelle Anleger genießen.

