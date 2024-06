Vectron-Aktie // GBC erkennt ein faires Übernahmeangebot

Es sieht so aus, dass der deutsche Kurszettel wieder um einen Nebenwert ärmer wird. Denn Vectron steht kurz vor der Übernahme durch die nordamerikanische Shift4-Unternehmensgruppe. Diese strebt eine vollständige Übernahme an, die auch zum Ende der Börsennotiz von Vectron führen wird. Die Analysten von GBC bezeichnen das Übernahmeangebot von 10,50 Euro pro Aktie als fair, zumal dies in etwa dem vorher ausgerufenen Kursziel der Experten entspricht.

Eigentlich ist Vectron operativ auf einem guten Weg, wie auch die jüngsten Geschäftszahlen zeigten. Im Geschäftsjahr 2024 kam es zu einem Umsatzsprung von 49 Prozent auf 37,02 Millionen Euro. Neben anorganischen Effekten profitierte das Unternehmen von einem starken Anstieg der wiederkehrenden Umsätze um 25 Prozent auf 11,23 Millionen Euro, wie GBC errechnet hat. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) gelang der Turnaround von minus 3,86 Millionen Euro auf plus 3,72 Millionen Euro. Dieser Erfolg setzte sich auch im ersten Quartal 2024 fort: Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 9,7 Millionen Euro und das Ebitda sprang von 0,5 Millionen Euro auf 0,7 Millionen Euro.

Diese positive Entwicklung dürfte bei Shift4 Interesse geweckt haben. So erfolgte nun ein Kaufvertrag über 41,4 Prozent der Anteile, die bislang vom Vectron-Vorstand gehalten wurden. Darüber hinaus wird die Shift-Gruppe eine geplante Kapitalerhöhung um 10 Prozent ohne Bezugsrecht vollständig zeichnen. Zudem hat sich Shift4 verpflichtet, innerhalb von sechs Werktagen ein Übernahmeangebot für alle Vectron-Aktien abzugeben.

Sowohl der Kapitalerhöhung als auch dem Übernahmeangebot liegt ein Kaufpreis von 10,50 Euro zugrunde, was nach Angaben des Unternehmens einer Prämie von 50,4 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate entspricht. Die Transaktion steht allerdings unter der Bedingung, dass es der Shift-Gruppe gelingt, eine Zielmarke von 70 Prozent zu überschreiten. Im Erfolgsfall und damit bei Zustandekommen der Transaktion hat sich Vectron verpflichtet, verschiedene Maßnahmen wie ein Delisting, den Abschluss eines Beherrschungsvertrages oder einen Squeeze-out zu unterstützen, wie GBC erklärt.

Die Vectron-Aktie (A0KEXC), die sich vom Zwischentief aus 2024 bei 2,44 Euro sehr deutlich erholt hatte, sprang nach Bekanntgabe der Nachricht auf die Höhe des Übernahmenagebots von 10,50 Euro. Daher verweist GBC auf den starken Kursanstieg und senkt sein Rating auf „Halten“, nachdem das bisherige Kursziel von 10,00 Euro erreicht worden ist. Gerade deshalb sehen die Experten die Höhe des Übernahmeangebots als fair an, weshalb der Deal wohl auch – aus Sicht von Shift4 – erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Vectron-Aktie (Tageschart): Tolle Kurserholung

Bildquelle: Vectron; Chartquelle: stock3.com