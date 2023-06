Hugo Boss-Aktie // Starker Jahresstart

Ein heftiges Auf und Ab prägt den Kursverlauf der Hugo Boss-Aktie (A1PHFF). Als wir im vergangenen Sommer über den Titel berichteten, kostet das Papier rund 56 Euro [ HIER klicken ]. Im Herbst ging es mit den schlechten Konjunkturprognosen zurück auf 45 Euro, ehe die verbesserte Börsenstimmung und gute Unternehmensnachrichten für ein Comeback bis an die 70-Euro-Marke sorgten.

An der 70er-Linie scheiterte der Titel aber am technischen Widerstand, der aus den Jahren 2018 und 2019 stammte. Dies überrascht, denn der Jahresauftakt war hervorragend. Da Boss wohl aktuell den Geschmack der Kunden sehr gut trifft, lagen Umsatz (+25 Prozent) und operativer Ertrag (Ebit, +65 Prozent) im ersten Quartal klar über den Markterwartungen.

Daher war auch eine Erhöhung der Planzahlen für das Gesamtjahr keine Überraschung. Die Verwaltung kalkuliert nun mit einem Umsatz von rund 4 Milliarden Euro erreichen, was einem Plus von ca. zehn Prozent entspricht. Das Ebit soll gleichzeitig in einer Spanne zwischen 370 und 400 Millionen Euro durchs Ziel gehen. Bislang war lediglich ein Umsatzanstieg und ein Ebit zwischen 350 und 375 Millionen Euro angepeilt worden.

Und auch die Mittelfristziele dürften nun bald ein Thema im Vorstand werden. Denn bislang war ein Umsatz von 4 Milliarden Euro erst für das Jahr 2025 geplant. Somit muss hier nahezu zwangsläufig ein neuer Mittelfristplan erstellt werden, was der Aktie neuen Schwung verleihen sollte. So sieht dies übrigens auch die Analyse-Abteilung der UBS, die den Titel in einer Ersteinschätzung mit „Buy“ einstuft und ein Kursziel von 87 Euro nennt, was dem höchsten Niveau seit 2015 entsprechen würde.

Wer übrigens unserer Einstiegsmöglichkeit via Discount-Zertifikat (SF4Q1A) mit Cap bei 55 Euro und Laufzeit bis zum 16. Dezember 2022 folgte, hat die Aktie übrigens zu 51,51 Euro erworben, nachdem der Titel unter dem Cap durchs Ziel ging. Mit Blick auf das aktuelle Plus der Position von rund 30 Prozent war dies sicher kein Fehler.

Als neue Einstiegsmöglichkeit bietet sich ein Discount-Zertifikat (SV1GP9) mit Cap bei 70 Euro und Laufzeit bis 15. Dezember 2023 an. Geht die Aktie über dem Cap bei 70 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 9,6 Prozent (17,7 Prozent p.a.) möglich. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende weiter unter der 70er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 63,90 Euro, was einem Rabatt von mehr als fünf Prozent gegenüber dem Direktinvestment entspricht.

