Umweltbank-Aktie // GBC-Kursziel nach Q1-Zahlen unverändert

In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 weise die Umweltbank eine rückläufige Entwicklung des Zinsergebnisses von 13,7 auf 12,5 Millionen Euro aus, schreibt GBC Research in einer aktuellen Einschätzung zur Aktie. Das Zinsergebnis setze sich bei der Umweltbank aus den Erträgen aus Anlagen von Privatkundeneinlagen und aus der Kreditvergabe an Firmenkunden zusammen.

Die Basis für das Privatkundengeschäft wurde dabei im ersten Quartal 2026 im Jahresvergleich mit einem Anstieg der Kundeneinlagen von 3,9 auf 4,6 Milliarden Euro weiter ausgebaut. Ausschlaggebend hierfür sei im Wesentlichen die seit Oktober 2025 laufende Tagesgeld–Aktion, wodurch die Kundeneinlagen um 718 Millionen Euro im vergangenen Halbjahr gestiegen seien.

Parallel dazu lieferte das Firmenkundengeschäft noch keine Impulse für das Zinsergebnis. Zwar wurden im ersten Quartal 2026 rund 36 Millionen Euro neue Kredite vergeben, aufgrund von Tilgungen seien die ausstehenden Umweltkredite jedoch leicht auf 3,1 Milliarden Euro zurückgegangen, schreibt GBC Research. Gemäß Angaben der Gesellschaft, dürfte das Ziel eines Brutto-Kreditneugeschäftes von 450 Millionen Euro gut zu erreichen sein. Dies würde das Kreditvolumen zum Geschäftsjahresende 2026 auf 3,2 Milliarden Euro ansteigen lassen.

Derzeit befänden sich rund 200 Millionen Euro Kreditvergaben in Vorbereitung und weitere 70 Millionen Euro in fortgeschrittenen Verhandlungen. Zusätzliche Kreditanfragen in Höhe von 500 Millionen Euro dürften sich ebenfalls positiv auf das Neugeschäft auswirken. Erwähnenswert sei hierbei der Einstieg im ersten Quartal 2026 in den Bereich der Finanzierung von Batterieenergie-Speichersystemen, bei dem erstmals Kredite in einem Volumen von rund 15 Millionen Euro vergeben wurden.

Die deutlich niedrigeren Gesamterträge von 15,9 Millionen Euro im ersten Quartal 2026, nach 27,6 Millionen Euro seine hauptsächlich auf das von 12,4 auf 0,2 Millionen Euro gesunkene Finanzergebnis zurückzuführen. Im Vorjahreswert war die Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft als Einmaleffekt enthalten.

Angesichts der rückläufigen Entwicklung der Gesamterträge verzeichnete die Umweltbank einen Rückgang des Ergebnisses vor Steuern auf von 10,2 auf 0,2 Millionen Euro. Dieser seien durch einen Rückgang der operativen Kosten von 17,2 auf 15,6 Millionen Euro teils aufgefangen worden.

Die vorliegenden Zahlen bewegten sich weitgehend innerhalb der Erwartungsbandbreite von GBC Research. Aufgrund der Sonderkonditionen hatten GBC die Belastung auf die Zinsmarge aber etwas niedriger eingeschätzt. Deshalb passt GBC das erwartete Zinsergebnis leicht auf 63,9 Millionen Euro (bisherige Schätzung: 66,3 Millionen Euro) an. Dies gehe, laut GBC, mit der Unternehmens-Guidance einher, die nun ein Zinsergebnis zwischen 60,0 und 65,0 Millionen Euro (bisher: 62,5 bis 67,5 Millionen Euro) in Aussicht stellte.

Auf Ebene des erwarteten Ergebnisses vor Steuern in Höhe von 14,4 Millionen Euro (bisherige Schätzung: 14,7 Millionen Euro) habe diese Anpassung jedoch nur einen marginalen Effekt. Einerseits hebt GBC das Provisions- und Handelsergebnis angesichts der anstehenden Produkteinführungen an, andererseits geht GBC von leicht niedrigeren operativen Aufwendungen aus. Die GBC-Schätzungen für die kommenden Geschäftsjahre bleibe unverändert.

Die leichte Prognose-Anpassung habe keinen Effekt auf das ermittelte Kursziel in Höhe von neun Euro und das Rating, das weiterhin kaufen laute.

Die vorständige GBC-Studie zur Umweltbank kann HIER heruntergeladen werden.

Umweltbank-Aktie (Tageschart): abwärts an der fallenden 200-Tage-Linie entlang

Bildquelle: Umweltbank; Chartquelle: stock3.com