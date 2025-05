Zalando-Aktie // Erneuter Glücksschrei

Ein guter Saison-Schlussverkauf und ein erfreulicher Start in die Frühjahrs- und Sommer-Saison haben bei Zalando das Geschäft im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres angetrieben. Dabei erreichte auch die Zahl der aktiven Kunden einen neuen Höchststand. Da der Mode-Online-Händler gleichzeitig seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigte, verzeichnet auch die Zalando-Aktie (ZAL111) nach der Datenvorlage am gestrigen Dienstag zunächst Kursgewinne, ehe das Berliner Kanzlerwahl-Chaos zuerst für fallende und dann wieder steigende Kurse sorgte.

Zalando steigende im ersten Quartal den Umsatz um 7,9 Prozent auf rund 2,4 Milliarden Euro. Gleichzeitig legte das Brutto-Warenvolumen um rund 6,5 Prozent auf ca. 3,5 Milliarden Euro zu. Beim bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kam es gar zu einem Ergebnissprung von 28,3 Millionen auf 46,7 Millionen Euro. Somit verbessert es sich die operative Marge um 0,7 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent.

Trotz des unsicheren geopolitischen und makroökonomischen Umfelds bestätigte der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr. So soll das Umsatzwachstum und das Plus beim Brutto-Warenvolumen zwischen vier und neun Prozent liegen. beim Ebit wird ein Wert zwischen 530 und 590 Millionen Euro erwartet. Allerdings sind die Auswirkungen der geplanten Übernahme von About You in dieser Prognose bislang nicht berücksichtigt. Daher könnte es auch im Jahresverlauf zu etwas höheren Werten und Prognosen kommen, wenn der Deal abgeschlossen ist.

Bei Plusvisionen hatten wir zuletzt Anfang Januar über die Zalando-Aktie berichtet [HIER klicken]. Damals notierte der Wert im Bereich um 28,00 Euro. Derzeit wird das Papier bereits bei 32,50 Euro gehandelt. Somit erwies sich die damals erwähnte Unterstützung im Bereich zwischen 26,00 und 28,00 Euro als robust. Zudem gefällt uns, dass das Unternehmen in den vergangenen Quartalen seine eigenen Prognosen stets mindestens erfüllen konnte.

Gegen weitere Kursgewinne spricht allerdings das schwierige ökonomische Umfeld in Deutschland mit einer nicht absehbaren Konjunkturschwäche und ein doch recht hohes 2026er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22. Zudem warten charttechnisch im Bereich von 35,00 Euro einige größere Widerstände. Ein Direktengagements bleibt daher den extremen Langfristanlegern oder den Freunden für Online-Werten vorbehalten.

Wir bleiben daher bei unserer defensiveren Herangehendweise, die trotzdem einen schönen Gewinn in Aussicht stellt. So gefällt uns ein Discount-Zertifikat (SY2ENQ) mit Cap bei 28 Euro und Laufzeit bis Dezember 2025. Geht die Aktie über dem Cap bei 28 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 10,2 Prozent (15,6 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 28er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 25,42 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von knapp 21 Prozent gleichkommt.

Das im Oktober 2024 [Hier klicken] und im Januar 2025 [HIER klicken] vorgestellte Discount-Zertifikat (SU55B5) mit Cap bei 26 Euro und Laufzeit bis Juni 2025 verfügt aktuell noch über eine Restrendite von 1,5 Prozent, bis zur Fälligkeit in 45 Tagen. Da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der Wert über dem Cap durchs Ziel geht, können Anleger diese Restrendite mitnehmen oder – bei Kapitalbedarf für Neuanlagen – den Großteil der Gewinne mitnehmen.

Zalando-Aktie (Tageschart): auf Seitwärtskurs

Bildquelle: Zalando; Chartquelle: stock3.com