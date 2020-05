Compugroup Medical-Aktie // Droht beim Telemedizin-Profiteur ein Doppeltop?

Die Compugroup Medical (CGM) setzt ihren Wachstums- und Investitionskurs konsequent fort. Auf hohe Nachfrage trafen vor allem auch Lösungen, die Ärzte, Kliniken und Apotheken in der Covid-19-Pandemie unterstützen.

So erhöhte CGM seinen Konzernumsatz im ersten Quartal 2020 um fünf Prozent auf 183,1 Millionen Euro. Organisch – also bereinigt um Konsolidierungseffekte – stieg er um zwei Prozent an.

Das bereinigte Konzern-Ebitda ging allerdings von 49,9 auf 43,5 Millionen Euro im ersten Quartal zurück. Damit liegt die operative Marge mit bereinigt 24 Prozent (Vorjahr: 28 Prozent), was ein weiterhin gutes Niveau ist und über der Jahresprognose liegt.

Unter dem Strich erwirtschaftete die CGM im ersten Quartal einen Konzernüberschuss von 12,8 (20,5) Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) belief sich auf 0,34 (0,47) Euro.

Compugroup Medical bleibt auf Investitionskurs: Der Capax wurde im Berichtszeitraum deutlich um 29 Prozent auf 14,7 Millionen Euro gesteigert. CGM sieht wohl gute Zukunftschancen. Der bereinigte freie Cash-flow erreichte schöne 53,3 Millionen Euro.

Der Konzern hält an seiner Prognose für das Gesamtjahr unverändert fest. Es wird ein Umsatz zwischen 765 und 815 Millionen Euro erwartet. Das bereinigte Ebitda wird zwischen 195 und 215 Millionen Euro prognostiziert.

Die Aktie von Compugroup Medical zählt als eHealth-Wert (Software- und Kommunikationslösungen) derzeit zu den Lieblingen an der Börse. Gerade im Bereich der Telemedizin könnte das Unternehmen von der Corona-Pandemie profitieren. Allerdings ist das Papier dadurch auch schon recht stattlich bewertet, wobei die Börse in solchen Fällen, mit guten Gewinnaussichten, nachsichtiger ist.

Charttechnisch ist nun wichtig, dass der Bereich von 75 Euro überwunden wird – wenn nicht, dann droht ein Doppeltop (mit dem Top im Juli 2019, siehe Wochenchart unten). Anleger sollten ein entsprechendes Signal abwarten.

Compugroup Medical-Aktie (Wochenchart): Droht ein Doppeltop?

