Medios-Aktie // Erneute Chance auf die Trendwende

Deutliche Kursverluste prägten zuletzt das Bild der Medios-Aktie (A1MMCC). Noch im Februar hatte der Titel über der 17-Euro-Marke ein neues Zwischentief markiert. Nachdem der Konzern allerdings seine für Zahlen 2025 vorlegte, wurde deutlich, dass vor allem das vierte Quartal eher enttäuschend verlief. Daher rutschte der Titel von einem Niveau oberhalb von 17,00 Euro bis in den Bereich um 12,00 Euro ab, wo nun ein Stabilisierungsversuch läuft.

Interessanterweise ist dieses Kursniveau sogar noch etwas höher, als zum Zeitpunkt unserer jüngsten Einschätzung zur Medios-Aktie vom Sommer [HIER klicken]. Damsl hatten wir festgestellt, dass das Papier wahrscheinlich vor einer Trendwende steht. Dies war tatsächlich der Fall: Sonst wäre der Titel nicht zwischenzeitlich bis an die 17-Euro-Linie geklettert.

Doch schauen wir uns die Zahlen im Detail an: Medios steigende im Geschäftsjahr 2026 den Umsatz um 10,4 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro und das operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich überproportional um 17,8 Prozent auf 93,1 Millionen Euro. Damit bewegt es sich die Gruppe im Rahmen der eigenen Erwartungen, allerdings unter den Analysten-Prognosen.

Auch der Ausblick auf 2026 enttäuschte die Experten. Denn das Management erwartet zwischen beim Umsatz lediglich einen Wert zwischen 2,00 und 2,12 Milliarden Euro. Das Ebitda soll dabei zwischen 94 bis 102 Millionen Euro durchs Ziel gehen. Auch hier hatten die Experten höhere Werte in ihren Kalkulationen.

Festzustellen ist allerdings, das Medios gewachsen ist und wohl langfristig weiterhin wachsen wird. Denn mit dem seinem Geschäftsfeld im Medizinbereich bewegt sich das Unternehmen in einem klassischen Zukunftsmarkt. Zudem ist die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund zehn fundamental günstig bewertet.

Charttechnisch sollte zudem die Unterstützung im Bereich von 11,50 Euro bis 12,00 Euro Hilfe bieten. Für Langfristanleger sehen wir daher auf dem aktuellen Niveau gute Kurs-Chancen, verbunden mit der Chance auf die nächste technische Trendwende.

Derivate auf diesen Basiswert empfehlen wir nicht. Zwar wäre ein Einstieg via Discounter reizvoll. Aber der einzige Anbieter, der derzeit Rabattpapiere anbietet, ist die DZ Bank. Doch deren Tilgung erfolgt bei diesem Basiswert und den von uns als interessant eingestuften Discountern via Cash-Zahlung, weshalb kein physischer Bezug möglich ist.

Medios-Aktie (Tageschart): An der Unterstützung angekommen

Bilodquelle: Medios; Chartquelle: stock3.com